Почему #cancelrussianculture не сработает: в Украине объяснили, как нужно защищать нашу культуру в мире

Украинская культура справится с русской, когда об Украине будут постоянно говорить.

С начала войны в Украине запустили хештег #cancelrussianculture, призывающий всех к отмене и бойкоту культуры россии. Но в связи с тем, что, несмотря на такой бойкот в программу Каннского кинофестиваля, уже включили фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова, можно сделать вывод, что эта идея не работает. Свое мнение на этот счет высказал и артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф.

Об этом искусствовед рассказал в интервью изданию "Фокус".

"Мне кажется, что мы сейчас не должны говорить о россии. Сейчас речь идет об Украине. Говорить о россии — это отвлекающий маневр" — заметил Гельдхоф.

Художник считает, что, то, что до сих пор российская культура присутствует в разных программах, это проблема, но бойкотами ее не решишь. Лучший способ отвлечь внимание культуры россии, по мнению Гельдхофа, это сосредоточиться на популяризации Украины и ее культуры. Именно украинский нарратив должен возглавлять дискуссию, поэтому нужно сделать так, чтобы все говорили об Украине.

Отметим, что на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента Украины, Министерством иностранных дел Украины и Украинской ассоциацией профессиональных фотографов организовали выставку Russian War Crimes House (Дом военных преступлений россии), которая разместилась в бывшем Российском. Его цель – привлечь внимание мирового сообщества к ужасающей реальности российской агрессии в Украине.

Фото: PinchukArtCentre

Напомним, после запрета многих мировых премьер к показу в государстве-агрессоре в российских кинотеатрах начали включать "пиратские" версии фильмов. В ответ на "культурные санкции" Европы и США рф тоже объявили о ряде запретов, в частности закрыла въезд для многих звезд. Среди них и известный тревел-блогер Антон Птушкин, осудивший действия россии против Украины.