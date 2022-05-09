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"Це не злом хакерів": на одному з провідних сайтів росії різко висловилися про путіна (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Скріншот головної сторінки сайту із веб-архіву Lenta.ru Новина оновлена 09 травня 2022, 15:02
Скріншот головної сторінки сайту із веб-архіву Lenta.ru

На Lenta.ru з’явилися публікації з різкими заголовками про президента рф та критикою війни проти України

У понеділок вранці, 9 травня, на одному з найбільш відвідуваних новинних сайтів у росії Lenta.ru було розміщено кілька матеріалів із різкою критикою війни в Україні та російської влади, зокрема самого диктатора путіна.

Як пише видання "Медіазона", сайт не було зламано, матеріали опублікували самі працівники редакції.

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Хоча зараз публікації зникли із сайту, копія головної сторінки збереглася у вебархіві. Судячи з нього, на сайті Lenta.ru замінили близько 20 нотаток, опублікованих редакцією 8 та 9 травня, на повідомлення з іншими заголовками. Серед іншого з’явилися такі повідомлення:

  • "Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка"
  • "Росія кидає трупи своїх солдатів в Україні"
  • "Міноборони збрехало родичам загиблих на крейсері "Москва"
  • "Зеленський виявився крутішим за Путіна"
  • "Путін розв’язав одну з кровопролитних воєн 21 століття"

Пізніше стало відомо, що такий "перформанс" зробили двоє працівників видання. Вони заявили, що публікація статей на сайті видання з критикою війни в Україні – "це не злом хакерів", а їхнє рішення. Єгор Поляков разом із колегою Олександрою Мірошниковою замінив статті на сайті свого видання.

"Це ніякий не "злом хакерів", це моє і Саші усвідомлене рішення, яке було прийнято відносно давно, але реалізувати його швидко не виходило, поки не говоритиму, з яких причин. Головний мотив — совість", — заявив Поляков.

На сайті Поляков та Мірошникова підписалися та передали подяку тим росіянам, хто чинить опір війні.

Поляков додав, що з ним "вже поговорили": "Можна говорити про те, що ми у "Ленті" більше не працюємо". Головний редактор видання ситуацію поки що не коментує.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент росії володимир путін виступив на параді до Дня перемоги в москві. Російський диктатор майже відразу торкнувся теми України, проте про мобілізацію в рф, як багато хто прогнозував, не оголосив.

Теги:
#Росія #Медуза #Россмо
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