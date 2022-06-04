100 днів війни - це тисячі загиблих. "Телеграф" звертається до Заходу: ЗУПИНІТЬ ПУТІНА!

Звернення редакції до всього цивілізованого світу

Війна — це страждання, жорстокість, невинні жертви, та несправедливість. У ХХІ сторіччі українці на власні очі бачать втілення найстрашніших розповідей наших бабусь та дідусів про нацистську окупацію, депортацію, страти та фільтраційні табори.

100 днів минуло з дня широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України. Коли на початку 1990-х років Київ відмовився від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, ніхто й подумати не міг, що менш ніж за 30 років країна-сусід зможе запросто розпочати війну на винищення, а країни-партнери будуть думати не про те, як врятувати життя мирних і ні в чому не винних українців, а рахуватимуть власні збитки у випадку введення чергових санкцій проти агресора.

Наразі жодна людина у світі не може достеменно назвати цифру загиблих і поранених внаслідок "спецоперації", яку росія влаштувала на наших територіях. Сьогодні видання "Телеграф" розповість всього лиш декілька сотень історій про людей, які мали б жити, планувати майбутнє, проводити час із сім’єю, але через вторгнення росіян загинули. Насправді ж масштаби втрат в десятки, а може й сотні разів більші.

Саме тому головна сторінка нашого сайту сьогодні виглядає так. Ми б дуже хотіли, щоб кожен, хто сумнівається в необхідності введення нафтового ембарго або передачі Україні сучасних зразків озброєння, подивився в очі тим, хто втратив у цій несправедливій війні найдорожче — власне життя. Ми звертаємось до лідерів країн Євросоюзу, США, Великої Британії, та всіх інших країн, хто вважає себе частиною цивілізованого світу: допоможіть Україні зупинити володимира путіна! Врятуйте Україну — і тоді ви врятуєте своє майбутнє, мирне майбутнє на планеті Земля!

У своїх матеріалах сьогодні ми розповімо історії жертв війни росії проти України. Вони всі різні, але це все ЛЮДИ! І ось їхні історії (для зручності розбиті по десятках):

1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100.

101-110, 111-120, 121-130, 131-140, 141-150, 151-160, 161-170, 171-180, 181-190, 191-200.

Україна обов'язково переможе, а історія розставить всі крапки над "і". Слава Україні! Героям Слава!