головна його мета

3 червня 2022 — 100 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Видання "Телеграф" закликає світ допомогти зупинити Кремль — санкціями, озброєнням для ЗСУ, будь-якою іншою допомогою Україні

Російські війська бомбять мирні міста України 100 днів поспіль. Окупанти знущаються з мирних жителів, гвалтують і вбивають. Наші захисники, ризикуючи життям, відбивають атаки агресора. Ми згадуємо історії тих, чиї життя забрала війна.

Андрій (позивний "Борода")

Маріупольський меткомбінат "Азовсталь" Росії знищувала разом з усіма, хто там знаходився. Попри весь жах, у катакомбах тривало життя. Азовці Валерія Карпіленка (позивний "Нава") та член прикордонного загону Андрій "Борода" одружилися там 5 травня – день створення легендарного полку. Кільця довелося робити із фольги. Проте вже за кілька днів чоловік загинув під час ворожого обстрілу.

Відоме фото з "Азовсталі"

Герой України, видатний український льотчик, заступник командувача ВМС ЗСУ з авіації, який не зрадив країну під час анексії Криму, на відміну від свого керівництва. Саме під його командуванням у 2014 році з окупованого Криму вийшла разом із технікою 10-а бригада морської авіації. Ця блискуча операція зберегла морську авіацію України. На жаль, росія не дала спокою нашій країні. 7 травня по українським Мі-14, у складі екіпажу якого був і Бедзай, вдарив ракетою винищувач росії. Полковник загинув, не доживши до 50-ти років.

Ігор Бедзай

Андрій Кузнєцов

Пройшов бої під Маріуполем та за Донецький аеропорт у період АТО. Обороняючи Україну, мріяв повернутися до українського Криму, в якому народився. Серце 31-річного кіборга перестало битися 1 травня. За попередніми даними, в окупованому Каховському районі його вбив місцевий колаборант, переїхавши кілька разів машиною із "зеткою". Лікарі намагалися врятувати ветерана АТО, але травми виявилися смертельними. У Андрія лишився син.

Андрій Кузнєцов

Чотирирічний хлопчик Сашко

Пошуками 4-річного Сашка, який зник під час евакуації на Київщині, займався весь світ. Разом із бабусею хлопчик намагався переправитися через річку на човні, але російські окупанти відкрили вогонь по мешканцям. Човен перекинувся. Тіло бабусі виявили 11 березня. Сашка поряд не було, і близькі сподівалися, що дитині допоміг рятувальний жилет. Але дива не сталося: тіло маленького українця виявили десь за місяць.

4-річний хлопчик Сашко

Тетяна Задорожняк

Російські окупанти не лише знищують мирні міста, а й по-звірячому знущаються з українців. Однією з жертв загарбників стала молода жінка в Макарові (Київська область), яка два роки тому втратила чоловіка через ковід і залишилася сама. Коли місто перебувало під окупацією, її жорстоко вбили кадирівці: нелюди кілька днів ґвалтували українку, а потім зарізали.

Тетяна Задорожняк

Євген Баль

До будинку 78-річного українського письменника та журналіста, ветерана флоту СРСР 18 березня у Маріуполі увірвалися російські загарбники. Вони катували літнього чоловіка три дні, нібито через знімок з українськими військовими. Дивом вдалося евакуювати постраждалого. Але його серце не витримало знущань, переставши битися 2 квітня.

Євген Баль

Юрій Руф

Відомий львівський громадський діяч, український поет, письменник, науковець та засновник літературного проєкту "Дух Нації" взяв у руки зброю та пішов захищати Батьківщину у перший день повномасштабного вторгнення. На жаль, 3 квітня стало відомо про смерть воїна на полі бою на Луганщині. Вдома на нього чекали дружина та дві доньки.

Юрій Руф

Литовський режисер та документаліст Мантас Кведаравічюс вболівав за долю нашої країни. 2016 року він зняв фільм "Маріуполіс" про війну в Україні, який взяв гран-прі на Берлінському кінофестивалі. А друга частина стрічки отримала спецприз у Каннах на фесті у 2022 році. На жаль, це сталося вже не за життя режисера: 45-річний литовець загинув із камерою в руках 2 квітня у Маріуполі.

Мантас Кведаравічюс

Бізнесмен і колишній нардеп Ржавський не приховував своїх проросійських поглядів і не вірив, що росія може напасти на Україну. За злою іронією він загинув від рук росіян. Коли загарбники окупували Бучу та розташувалися в маєтку українця, то господар не зміг порозумітися з "гостями", обурився їх манерам і відмовився наливати горілку. Не побоюючись свідків, росіяни одразу розстріляли чоловіка.

Олександр Ржавський

Олег Кузнєцов

Електромонтажник авіаційного інституту Олег Кузнєцов із Харкова вийшов з дому 26 травня та не повернувся. Загиблого виявили у лісопарку, ймовірно, потрапив під обстріл. У чоловіка залишилися дружина, шестеро синів та маленька донька.

Олег Кузнєцов

100-го дня з дня повномасштабного вторгнення журналісти "Телеграфа" вирішили нагадати, скільки безневинних жертв принесла росія в Україну. Більше історій читайте тут.