Ґвалтували 10 годин на очах у матері: росіяни жорстоко познущалися на 11-річним хлопчиком

Дитина після знущань на місяць втратила дар мови

Російські окупанти в тимчасово окупованих українських містах вдаються до страшних звірств не лише стосовно дорослих, вони також жорстоко знущаються з дітей. Прикладом тому є історії про зґвалтування неповнолітніх на Київщині — це сталося і з 11-річним хлопчиком, якого ґвалтували 10 годин поспіль на очах у зв'язаної матері.

Про скривджену дитину розповіла омбудсмен Людмила Денісова в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

За її словами, ворожа армія цинічно поводиться з дітьми і рахунок жертв серед неповнолітніх йде на сотні. При цьому Денісова зауважує, що офіційні цифри можуть бути значно применшеними, адже ще не розібрані завали всіх будинків, які зруйнували росіяни.

"А скільки душ покалічено, неможливо сказати… Хлопчика, якому 11 років, ґвалтували 10 годин поспіль на очах у матері, яку прив'язали до стільця, він після цього місяць мовчав", — поділилася трагічною історією омбудсмен.

Денісова зазначила, що їх завдання — зафіксувати всі злочини росіян, дати їм оцінку за Женевською конвенцією та міжнародним гуманітарним правом, а потім передати інформацію Міжнародному кримінальному суду.

Раніше повідомлялося, що в одному з підвалів Бучі росіяни тримали одразу близько 25-ти дівчат віком 14-24 роки, яких регулярно ґвалтували, — тепер дев’ять із них чекають на дітей.

Також ми розповідали, як повертають до життя дітей, зґвалтованих російськими нелюдами.