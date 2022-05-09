Загинув один із найкращих офіцерів ВМС України: що сталося

Легендарний льотчик загинув в українському небі під час бою з окупантами

В Україні загинув один з найкращих офіцерів Військово-морських сил — полковник Ігор Бедзай.

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Про трагічну смерть заступника Командувача ВМС з авіації більш відомого як колишній командир 10-ї Морської авіаційної бригади з Новофедорівки на своїй сторінці в соцмережі написав військовий аналітик Тарас Чмут.

Наразі відомо, що полковник загинув під час виконання бойового завдання у складі екіпажу морського вертольота Мі-14 від ракети окупаційного винищувача росії.

До відома читачів, у 2014-му році трагічно загиблий полковник став чи не єдиним з усього командування флоту, хто зважився проявити лідерські якості та свою рішучість. Саме Бедзай, не дочекавшись наказів Києва, організував особовий склад, підготував авіацію та на очах у російських солдатів перегнав усю справну техніку на континентальну частину України. На наступний день провів ту саму операцію із "залишками" того, що не встигло долетіти напередодні.

Тож саме завдяки лідерству Бедзая українську морську авіацію вдалося зберегти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час боїв з окупантами на околицях Харкова загинув український журналіст, військовослужбовець Збройних сил Олександр Махов.