У Бучі окупанти застрелили проросійського політика

Політика застрелили у його ж будинку

Під час окупації Бучі російські солдати застрелили колишнього народного депутата України Олександра Ржавського, котрий не приховував своїх проросійських поглядів.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму телеграм-каналі.

"У Бучі окупанти вбили екснардепа, який не приховував проросійських поглядів та говорив про гуманність росіян", — написав він.

За словами Братчука, політика було застрелено у своєму власному будинку.

Ржавський був нардепом у Верховній Раді III скликання, крім того, двічі балотувався на президентських виборах 1999 і 2004 роках. З 2018 року очолює політичну партію "Єдина Батьківщина".

Політик не приховував своїх проросійських поглядів і після початку вторгнення у своєму Фейсбуку писав, що нібито росіяни завдають ударів по складах поставленої Заходом зброї.

Коли саме Ржавського було вбито невідомо, проте остання посада на його сторінці датована 3 березня.

Як повідомлялося раніше, окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська, коли там було безліч людей, які намагалися евакуюватися з міста. Згідно з останніми даними, 38 мирних жителів загинули на місці, ще 12 померли у лікарні.