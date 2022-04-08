В Буче оккупанты застрелили пророссийского политика

Политика застрелили в его же доме

Во время оккупации Бучи российские солдаты застрелили бывшего народного депутата Украины Александра Ржавского, который не скрывал своих пророссийских взглядов.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем телеграм-канале.

"В Буче оккупанты убили экс-нардепа, который не скрывал пророссийских взглядов и говорил о гуманности россиян", — написал он.

По словам Братчука, политик был застрелен в своем собственном доме.

Ржавский был нардепом в Верховной Раде III созыва, кроме того дважды баллотировался на президентских выборах 1999 и 2004 годах. С 2018 года возглавляет политическую партию "Єдина Родина".

Политик не скрывал свои пророссийские взгляды и после начала вторжения в своем Фейсбук писал, что якобы россияне наносят удары по складам поставленного Западом оружия.

Когда именно Ржавский был убит неизвестно, однако последний пост на его странице датирован 3 марта.

Как сообщалось ранее, оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска, когда там находилось множество людей, которые пытались эвакуироваться из города. Согласно последним данным, 38 мирных жителей погибли на месте, еще 12 умерли в больнице.