путін - це Гітлер ХХІ ст.

3 червня 2022 року — 100 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Видання "Телеграф" закликає світ допомогти зупинити Кремль — санкціями, озброєнням для ЗСУ, будь-якою іншою допомогою Україні

Від імперських амбіцій російської влади щодня страждають десятки тисяч жителів в окупації, а хтось, на жаль, позбавляється найдорожчого — життя. Сьогодні ми розповімо про тих, чиє життя обірвалося після спроби Кремля принести в Україну "русскій мір".

Віктор Дудар

Військовий журналіст Віктор Дудар загинув у бою з ворогом під час оборони Миколаєва. Він родом із Львівської області, працював у газеті "Експрес". У 2014-15 роках Віктор воював на передовій у найгарячіших точках на Донбасі, хоча йому пропонували посаду у пресслужбі військових відомств. Але він відмовився і пішов воювати. 24 лютого 44-річний журналіст зібрав рюкзак і вирушив до військкомату, щоб у складі Збройних Сил знову захищати Україну. У нього залишилися дружина Оксана та дочка Софія.

Віктор Дудар

Сім’я Федьків

Першого дня війни ціла сім’я намагалася втекти від російського вторгнення з Херсона. Автомобіль переїжджав через Каховську ГЕС. Вони (родина – Ред.) не зупинилися на вимогу, автомобіль повністю розстріляли.

Загинуло п’ятеро людей, серед них двоє дітей:

Федько Олег Іванович, 56 років

Федько Ганна Василівна, 56 років

Федько Ірина Олександрівна, 27 років

Федько Софія Олегівна, 6 років

Федько Іван Олегович, півтора місяці

Це була родина місцевого патрульного Олега Федька — його батьки та дружина з дітьми. Сам він був на службі, тому за його дружиною з дітьми до Херсона приїхав його батько та відвіз у село Веселе біля Нової Каховки. Але на блокпості машину розстріляли російські військові.

На блокпосту розстріляли всю родину Федьків

За словами родичів, попри втрату дружини та дітей, Олег продовжував працювати у відділенні поліції та робити все, щоб захистити мирних громадян.

Юрій Олійник

Талановитий фотограф та телеоператор Юрій Олійник пішов на війну вдруге. Вперше воював 2014 року, коли росія окупувала Донбас. Щойно розпочалася повномасштабна війна РФ проти України 24 лютого, Юрій одразу заявив, що піде на фронт і першого ж дня з’явився у військкоматі. Відразу зізнався, що їде на війну та з усіма попрощався. Він одразу вирушив до своєї 24-ої бригади. Загинув Юрій 23 березня на Луганщині під час бойових дій.

Юрій Олійник

Андрій Боровець

У бою з окупантами, захищаючи місто Київ, загинув студент географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка Андрій Боровець, котрий служив у окремому президентському полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. 21-річного юнака, який віддав своє життя за Україну, у рідному селі на Рівненщині зустрічали як Героя та оплакували всім селом.

Андрій Боровець одним із перших став на захист суверенності України в російсько-українській війні, щоб кожен із нас міг вільно жити на своїй Богом даній землі.

Андрій Боровець

Сергій Пантелюк

У боях під Черніговом загинув 24-річний командир взводу Сергій Пантелюк. Це сталося саме того дня, коли його дружина народила доньку. 25 лютого Сергій, родом із села Бірлівка Вінницької області, разом зі своїми побратимами зустрічали колону танків поблизу Рівнопілля на Чернігівщині. По бойовій машині українських захисників російські окупанти завдали удару.

Як розповіла мама Пантелюка, воїн отримав осколкове поранення ніг, була пошкоджена артерія. За словами жінки, того ж дня у Сергія народилася донька, яку назвали Міланою. Він мав поїхати на пологи до дружини, але у Чернігові пролунала тривога. Сергій зателефонував мамі та сказав, що приїхати не зможе. Це була остання їхня розмова.

Сергій Пантелюк

Віталій Сорушев

Захищаючи Україну від російських окупаційних військ, загинув український захисник із Галичини Віталій Сорушев. Він поліг у боях за Луганщину. Віталій проживав у с. Підсосне, що належить до Давидівської ОТГ. Без батька залишилося четверо дітей. Він боровся як Герой і загинув героїчно. Його ім’я назавжди буде вписано до людської пам’яті.

Віталій Сорушев

Олег Воробйов

Війна забирає у нас найкращих. У бою з окупантами загинув львів’янин, фундатор курсу психологічної допомоги для бійців АТО Олег Воробйов. Раніше чоловік брав участь в АТО на сході України. Після повернення додому разом із дружиною започаткував курс психологічної допомоги для ветеранів антитерористичної операції "Щасливі разом". Олег загинув на фронті 30 травня. У чоловіка залишилося двоє дітей.

Олег Воробйов

Назар Чмар

Справжній патріот, захисник та незламний духом Назар Чмар все своє життя віддав захисту рідної України. Військовий родом зі Львівської області пішов на фронт ще зі стартом російського вторгнення під час АТО у 2014 році. З початку повномасштабного російського вторгнення служив у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув у бою, як справжній Герой. У захисника залишилася юна дочка, мати та два брати.

Назар Чмар

У зв’язку зі 100-м днем повномасштабного вторгнення Росії в Україну, журналісти "Телеграфа" хочуть таким чином нагадати, яку ціну доводиться щодня платити через агресію Кремля. Більше історій читайте тут.