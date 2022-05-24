Життя в окупації. Бердянськ: зрадники грабують місто, поки люди чекають на прихід ЗСУ

Бізнес у Бердянську тримався на відпочиваючих, а тепер про жодний курортний сезон не йдеться

Ні для кого не секрет, у якому стресі живе Херсон та Мелітополь в окупації, але про життя інших міст відомо не так уже й багато. "Телеграф" зібрав останню інформацію про життя в Бердянську Запорізької області — колись популярному курортному містечку на більш ніж 100 тисяч людей населення.

Окупанти увійшли до Бердянська майже на самому початку вторгнення в Україну 27 лютого, і за майже вже три місяці там встигли навести свої "порядки".

Хто всім заправляє?

"Поліція" Бердянська наполовину складається з переселенців-маріупольців, на третину з російських військових і лише на 20% з місцевих жителів.

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Крім того, місцеві канали називають ім’я одного з головних зрадників, колишнього начальника карного розшуку Бердянська Володимира Кірєєва.

Пишуть, що він ще до війни використовував службове становище, наводив злочинні групи на квартири бердянців, у яких не були встановлені системи державної охорони з метою наживи. Прибуток ділив у співвідношенні 70/30.

Також він забирає улов у рибалок. Його дружина вчитель математики у 16 школі.

Володимир Кірєєв

Грошей немає, тримайте чуже майно

Оскільки окупанти не мають коштів платити зрадникам, вони проводять рейдерське захоплення закладів на узбережжі, власники яких виїхали з міста.

Серед іншого, вже захопили кафе "Піч-Піт", паб "Катран", клуб "Ріо", ресторани "Віллідж" та "Скіба". Ні про який курортний сезон у місті не може бути й мови, але картинку "успішного" бізнесу для пропагандистів зроблять.

Окупанти хочуть "віджати" заклади по всій береговій лінії, - а таких дуже багато

Кіна не буде

Серед іншого було "націоналізовано" кінотеатр "Космос" ("Filmax"), — законна адміністрація відмовилася показувати пропагандистські фільми, через що будівлю просто забрали, змінили замки і незабаром хочуть запустити процес зомбування населення через великий екран.

Кінотеатр "Космос" у Бердянську

Казкова математика

Російські загарбники заявляють, ніби завдяки їм працюють комунальні підприємства і в місті "все нормально", а в майбутньому навіть мають намір встановити новий тариф на воду 20 гривень за кубометр (було 50 гривень).

Насправді рівень оплати комунальних послуг становить лише 15%, і якби український уряд не платив зарплати комунальникам, сфера давно стала б.

А зниження тарифів на водопостачання збираються "досягти" дуже просто, — забирати собі всі гроші, не оплачуючи воду та електрику. Окупанти розраховують, що Україна не відключить електрику обласному водоканалу і накопичуватиме борги, але на тлі відсутності оплати буде прибрано фільтрацію та первісне очищення води на водозаборі.

"Вода у нас тепер буде дешева, але повертаємося назад у 90-ті. Митися водою буде неможливо, посуд буде з плямами, одягу хана а за побутову техніку кухонну і у ванній взагалі мовчу. Ось така вона — арифметика по-окупантськи. Багато розуму не треба", — пишуть місцеві канали.

Бердянськ – це Україна!

Місцеві жителі не хочуть жити в окупації і готові самі допомагати відстоювати місто, зачищати колаборантів та ворожих військових, — для цього вони чекають на прихід перших загонів Збройних сил України до Токмака неподалік.

Людям потрібно, щоб захисники вийшли у бік Бердянська, щоб і самим розпочати опір

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як окупанти наживаються на українській продукції в Мелітополі.