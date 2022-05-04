Нова "мерія" окупованого Бердянська тепер складається з двірників та слюсарів

У Бердянську жоден керівник бюджетного чи комунального закладу не перейшов на бік окупантів

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Бердянську місцева влада не перейшла на бік росіян, тож окупантам довелося формувати "нову владу" зі слюсарів, двірників, комірників та інших.

Про це у середу, 4 травня, повідомив пресцентр Запорізької обласної військової адміністрації.

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Згідно з наявними відомостями, на сторону окупаційної влади не перейшов жоден з керівників бюджетних або комунального підприємств. Також загарбникам не вдалося перетягнути на свою сторону ні одного керівника міської влади. Наразі у "мерії", яка була створена в місті росіянами, представниками "нової влади" є двірники, комірники, прибиральники, слюсарі та інших спеціалісти так званого широкого профілю.

Як повідомляють в ОВА бердянські депутати наразі перебувають в місті та співпрацюють із волонтерськими штабами, допомагаючи армії та цивільному населенню.

Окрім того, зазначається, що "щодо більшості депутатів питань немає", проте достовірної інформації про те, чим займається один з депутатів міськради від партії "ОПЗЖ" наразі немає. Оцінку його діям після встановлення всіх обставин нададуть відповідні органи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в результаті ракетного удару по порту в Бердянську було знищено російський великий десантний корабель "Саратов". Ефектні фото окупаційного корабля показали зі супутника.