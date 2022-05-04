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Новая "мэрия" оккупированного Бердянска теперь состоит из дворников и слесарей

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Украинский Бердянск Новость обновлена 04 мая 2022, 14:35
Украинский Бердянск

В Бердянске ни один руководитель бюджетного или коммунального учреждения не перешел на сторону оккупантов

Во временно оккупированном российскими захватчиками Бердянске местные власти не перешли на сторону россиян, так что оккупантам пришлось формировать "новую власть" из слесарей, дворников, кладовщиков и других.

Об этом в среду, 4 мая, сообщил пресс-центр Запорожской областной военной администрации.

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Согласно имеющимся сведениям, на сторону оккупационных властей не перешел ни один из руководителей бюджетных или коммунальных предприятий. Также захватчикам не удалось перетащить на свою сторону ни одного руководителя городских властей. Сейчас в "мэрии", созданной в городе россиянами, представителями "новой власти" являются дворники, кладовщики, уборщики, слесари и другие специалисты так называемого широкого профиля.

Как сообщают в ОВА, бердянские депутаты сейчас находятся в городе и сотрудничают с волонтерскими штабами, помогая армии и гражданскому населению.

Кроме того, отмечается, что "по большинству депутатов вопросов нет", однако достоверной информации о том, чем занимается один из депутатов горсовета от партии "ОПЗЖ", пока нет. Оценку его действиям после установления всех обстоятельств представят соответствующие органы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате ракетного удара по порту в Бердянске был уничтожен российский крупный десантный корабль "Саратов". Эффектные фотографии оккупационного корабля показали со спутника.

Теги:
#Россия #Мэрия #Бердянск #Оккупация
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