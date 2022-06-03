путин - это Гитлер ХХІ века.

3 июля 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью

От имперских амбиций российских властей ежедневно страдают десятки тысяч жителей в оккупации, а кто-то, увы, лишается самого дорогого — жизни. Сегодня мы расскажем о тех, чья жизнь оборвалась после попытки Кремля принести в Украину "русский мир".

Виктор Дударь

Военный журналист Виктор Дударь погиб в бою с врагом при обороне Николаева. Он родом из Львовской области, работал в газете "Экспресс". В 2014-15 годах Виктор воевал на передовой в самых горячих точках на Донбассе, хотя ему предлагали должность в пресс-службе военных ведомств. Но он отказался и пошел воевать. 24 февраля 44-летний журналист собрал рюкзак и отправился в военкомат, чтобы в составе Вооруженных сил снова защищать Украину. У него остались жена Оксана и дочь София.

Виктор Дударь

Семья Федько

В первый день войны целая семья пыталась убежать от российского вторжения из Херсона. Автомобиль переезжал через Каховскую ГЭС. Они (семья – Ред.) не остановились по требованию, и автомобиль полностью расстреляли.

Погибли пять человек, среди них двое детей:

Федько Олег Иванович, 56 лет

Федько Анна Васильевна, 56 лет

Федько Ирина Александровна, 27 лет

Федько София Олеговна, 6 лет

Федько Иван Олегович, полтора месяца

Это была семья местного патрульного Олега Федько — его родители и жена с детьми. Сам он был на службе, поэтому за его женой с детьми в Херсон приехал его отец и увез в село Веселое возле Новой Каховки. Но на блокпосту машину расстреляли российские военные.

На блокпосту расстреляли всю семью Федько

Со слов родственников, несмотря на потерю жены и детей, Олег продолжал работать в отделении полиции и делает все, чтобы защитить мирных граждан.

Юрий Олейник

Талантливый фотограф и телеоператор Юрий Олейник пошел на войну во второй раз. Впервые воевал в 2014 году, когда россия оккупировала Донбасс. Как только началась полномасштабная война РФ против Украины 24 февраля, Юрий сразу заявил, что пойдет на фронт и в первый же день появился в военкомате. Сразу признался, что едет на войну и со всеми попрощался. Он сразу отправился в свою 24-ую бригаду. Погиб Юрий 23 марта в Луганской области во время боевых действий.

Юрий Олейник

Андрей Боровец

В бою с оккупантами, защищая город Киев, погиб студент географического факультета ЛНУ имени Ивана Франко Андрей Боровец, служивший в отдельном президентском полку имени гетмана Богдана Хмельницкого. 21-летнего юношу, отдавшего свою жизнь за Украину, в родном селе в Ровенской области встречали как Героя и оплакивали всем селом.

Андрей Боровец одним из первых стал в защиту суверенности Украины в российско-украинской войне, чтобы каждый из нас мог свободно жить на своей Богом данной земле.

Андрей Боровец

Сергей Пантелюк

В боях под Черниговом погиб 24-летний командир взвода Сергей Пантелюк. Это произошло именно в тот день, когда его жена родила дочь. 25 февраля Сергей, родом из села Бирловка Винницкой области, вместе со своими собратьями встречали колонну танков близ Ровнополья на Черниговщине. По боевой машине украинских защитников российские оккупанты нанесли удар.

Как рассказала мама Пантелюка, воин получил осколочное ранение ног, была повреждена артерия. По словам женщины, в тот же день у Сергея родилась дочь, которую назвали Миланой. Он должен был поехать на роды к жене, но в Чернигове раздалась тревога. Сергей позвонил маме и сказал, что приехать не сможет. Это был последний их разговор.

Сергей Пантелюк

Виталий Сорушев

Защищая Украину от российских оккупационных войск, погиб украинский защитник из Галичины Виталий Сорушев. Он пал в боях за Луганщину. Виталий проживал в с. Подсосное, принадлежащем к Давидовской ТГ. Без отца осталось четверо детей. Он сражался как Герой и погиб героически. Его имя навсегда бережно будет вписано в человеческой памяти.

Виталий Сорушев

Олег Воробьев

Война отнимает у нас лучших. В бою с оккупантами погиб львовянин, основатель курса психологической помощи для бойцов АТО Олег Воробьев. Ранее мужчина принимал участие в АТО на востоке Украины. После возвращения домой вместе с женой основал курс психологической помощи для ветеранов антитеррористической операции "Счастливы вместе". Олег погиб на фронте 30 мая. У мужчины осталось двое детей.

Олег Воробьев

Назар Чмар

Настоящий патриот, защитник и несокрушимый духом Назар Чмар всю свою жизнь отдал защите родной Украины. Военный родом из Львовской области пошел на фронт еще со стартом российского вторжения во время АТО в 2014 году. С начала полномасштабного российского вторжения служил в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Погиб в бою, как настоящий Герой. У защитника осталась юная дочь, мать и два брата.

Назар Чмар

В связи с 100-м днем полномасштабного вторжения рф в Украину, журналисты "Телеграфа" хотят таким образом напомнить, какую цену приходится ежедневно платить из-за агрессии Кремля. Больше историй читайте здесь.