і вбиває наших людей.

3 червня 2022 — 100 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Видання "Телеграф" закликає світ допомогти зупинити Кремль — санкціями, озброєнням для ЗСУ, будь-якою іншою допомогою Україні

В Україні не було весни — так говорять про три місяці війни багато наших співгромадян. Справді, фатальний ранок 24 лютого перевернув звичний світ. Вся Україна та кожен її громадянин нарешті зрозумів — Росія не хоче миру, а хоче воювати та знищувати. У нашій серії матеріалів ми розповідаємо про тих, у кого "русскій мір" відібрав головне — життя.

Олександр Бойко

Капітан поліції Олександр Бойко 10 років служив у правоохоронних органах, був старшим інспектором з особливих доручень. Загинув внаслідок ракетного удару разом із товаришами по службі, на момент загибелі йому було всього 33. Двоє дітей втратили батька.

Олександр Бойко

Олександр Григор’єв

28 лютого під час бойового польоту на Київщині загинули досвідчений льотчик Олександр Григор’єв із позивним "Шумахер". Професіонал екстра-класу. "Шумахер" або, як його ще називали, "Гриня" був одним з небагатьох українських вертольотників, які виконували посадку в кратер вулкана Ньямлагіра в Конго. Його вертоліт підбили на Київщині, у Олександра залишилася дружина та син.

Разом із Шумахером загинув його екіпаж: льотчик-штурман Василь Гнатюк та бортовий авіаційний технік Дмитро Нестерук.

Олександр Григор’єв

П’єр Закшевський

У Горенці під Києвом окупанти обстріляли автомобіль, в якому їхали оператор телеканалу Fox News П’єр Закшевський (Pierre Zakrzewski) та кореспондент Бенжамін Холл. Вони показували те, що відбувається західному світу, проте загинули від рук "русского міра". До цього Закшевський був із відрядженнями в Іраку, Афганістані та Сирії.

П’єр Закшевський

Максим Білоконь

Наприкінці лютого запеклі бої почалися на підступах до Чернігова. Українські військові героїчно стримували тиск супротивника, який тиснув буквально з усіх боків. В одному з таких боїв загинув екіпаж танка під командуванням старшого лейтенанта Максима Білоконя. Йому вдалося завдати відчутної шкоди ворогові навіть в умовах, коли окупантів було набагато більше, ніж тих, хто оборонявся. Вночі бойова машина знищила групу диверсантів, підбивши два танки. Під час зміни позиції екіпаж потрапив під удар.

У 24-річного Максима залишилася мама та молодша сестра. Наречена Білоконя також проходить військову службу.

Максим Білоконь

Сергій Кулик

У перші дні війни найтяжчі бої проходили за аеропорт у Гостомелі під Києвом. Росіяни змогли висадити десант, однак повністю взяти під контроль територію аеродрому з подальшою посадкою там транспортних літаків із десантом та технікою не вдалося – їх зупинили захисники України. Один із них — кулеметник Сергій Кулик (позивний "Боцман") ціною свого життя врятував побратимів, викликавши вогонь на себе. Очевидці розповідали, що навіть отримавши поранення, Кулик продовжував боротися, відтягуючи сили противника на себе, поки товариші по службі змогли відступити й зайняти більш вигідні позиції для оборони.

За свій подвиг "Боцман" посмертно одержав звання Героя України.

Сергій Кулик

Іраклій Ковалевський

Виходець із Донецька Іраклій Ковалевський був майором ЗСУ, на момент початку війни начальників рятувальної парашутно-десантної групи спецпризначення. Проходив навчання у низці країн, де готувався до виживання в екстремальних умовах та ізоляції. Загинув унаслідок масованого ракетного удару по вінницькому аеропорту.

Іраклій Ковалевський

Максим Мединський

З початком вторгнення зброю до рук взяли багато людей, які не служили на той момент у ЗСУ. Наприклад, журналісти. Одним із таких був Максим Мединський, який встиг повоювати на Донбасі у 2014 році.

"Мені ніколи не було страшно втратити своє життя, тільки боявся втратити його якось безглуздо. Тому не стояло питання: йти на війну чи ні. У моїй країні війна, отже, я маю її захищати", — говорив про свій вибір Максим. У загиблого залишилася дружина та маленька донька.

Максим Мединський

Віллі Джозеф Кансел

Окрім українців на війні гинуть і іноземці, які прибули на заклик про допомогу у боротьбі проти росіян. На українській землі загинув американець Віллі Джозеф Кансел

"Він хотів поїхати, бо вірив у те, за що бореться Україна, і хотів бути частиною цього. Хотів стримати це зло там, щоб воно не прийшло сюди, і щоб, можливо, нашим американським солдатам не довелося втручатися в це", — сказала мати загиблого морпіха. У Віллі залишилася дружина та 7-місячна дитина.

Віллі Джозеф Кансел

Брент Ренауд

Ще один американець – 51-річний кореспондент New York Times Брент Ренауд загинув 13 березня в Ірпені. За словами начальника обласної поліції, Ренауда розстріляли у той момент, коли місто вже частково захопили окупанти. Після провалу спроби взяти Київ, в Ірпені, Бучі та інших містах знайшли безліч убитих мирних громадян, частину яких просто розстріляли.

Брент Ренауд

Оксана Гайдар

На жаль, Брент не єдиний загиблий на цій війні журналіст. Приблизно 11-12 березня у селі Шевченкове Броварського району внаслідок артудару росіян разом із мамою загинула Оксана Гайдар. Журналістка була відома історичними роботами, писала під псевдонімом "Руда Пані". До початку масштабного вторгнення разом із чоловіком та сином жила в Москві, звідки відкрито критикувала імперські амбіції Кремля.

Оксана Гайдар

У 100-й день з дня повномасштабного вторгнення "Телеграф" вирішив продемонструвати, якою ціною вдається відбивати агресію Кремля. Більше історій знайдете тут.