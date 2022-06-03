и убивает наших людей.

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью Украине

В Украине не было весны — так говорят о трех месяцах войны многие наши сограждане. Действительно, роковое утро 24 февраля перевернуло привычный мир. Вся Украина и каждый ее гражданин наконец понял — Россия не хочет мира, а хочет воевать и уничтожать. В нашей серии материалов мы рассказываем о тех, у кого "русский мир" отобрал главное — жизнь.

Александр Бойко

Капитан полиции Александр Бойко 10 лет служил в правоохранительных органах, был старшим инспектором по особым поручениям. Погиб вследствие ракетного удара вместе с сослуживцами, на момент гибели ему было всего 33. Двое детей потеряли отца.

Александр Бойко

Александр Григорьев

28 февраля во время боевого полета на Киевщине погибли опытный летчик Александр Григорьев с позывным "Шумахер". Профессионал экстра-класса. "Шумахер" или как его еще называли "Гриня" был одним из немногих украинских вертолетчиков, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в Конго. Его вертолет подбили в Киевской области, у Александра осталась жена и сын.

Вместе с Шумахером погиб его экипаж: лётчик-штурман Василий Гнатюк и бортовой авиационный техник Дмитрий Нестерук.

Александр Григорьев

Пьер Закшевский

В Горенке под Киевом оккупанты обстреляли автомобиль, в котором ехали оператор телеканала Fox News Пьер Закшевский (Pierre Zakrzewski) и корреспондент Бенжамин Холл. Они показывали происходящее западному миру, однако погибли от рук "русского мира". До этого Закшевский был с командировками в Ираке, Афганистане и Сирии.

Пьер Закшевский

Максим Белоконь

В конце февраля ожесточенные бои завязались на подступах к Чернигову. Украинские военные героически сдерживали натиск противника, который давил буквально со всех сторон. В одном из таких боев погиб экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Максима Белоконя. Ему удалось нанести ощутимый урон врагу даже в условиях, когда оккупантов было гораздо больше, чем оборонявшихся. Ночью боевая машина уничтожила группу диверсантов, подбив два танка. Во время смены позиции экипаж попал под удар.

У 24-летнего Максима осталась мама и младшая сестра. Невеста Белоконя также проходит воинскую службу.

Максим Белоконь

Сергей Кулик

В первые дни войны тяжелейшие бои проходили за аэропорт в Гостомеле под Киевом. Россияне смогли высадить десант, однако полностью взять под контроль территорию аэродрома с последующей посадкой там транспортных самолетов с десантом и техникой не удалось — их остановили защитники Украины. Один из них — пулеметчик Сергей Кулик (позывной "Боцман") ценой своей жизни спас побратимов, вызвав огонь на себя. Очевидцы рассказывали, что даже получив ранение, Кулик продолжал сражаться, оттягивая силы противника на себя, пока сослуживцы смогли отступить и занять более выгодные позиции для обороны.

За свой подвиг "Боцман" посмертно получил звание Героя Украины.

Сергей Кулик

Ираклий Ковалевский

Выходец из Донецка Ираклий Ковалевский был майором ВСУ, на момент начала войны бал начальников спасательной парашютно-десантной группы спецназначения. Проходил учения в ряде стран, где готовился к выживанию в экстремальных условиях и изоляции. Погиб вследствие массированного ракетного удара по винницкому аэропорту.

Ираклий Ковалевский

Максим Мединский

С началом вторжения оружие в руки взяли многие люди, не служившие на тот момент в ВСУ. Например, журналисты. Одним из таких был Максим Мединский, который успел повоевать на Донбассе в 2014 году.

"Мне никогда не было страшно потерять свою жизнь, только боялся потерять ее как-то глупо. Поэтому не стоял вопрос: идти на войну или нет. В моей стране война, следовательно, я должен ее защищать", — говорил о своем выборе Максим. У погибшего осталась жена и маленькая дочь.

Максим Мединский

Вилли Джозеф Кансел

Кроме украинцев на войне погибают и иностранцы, прибывшие на зов о помощи в борьбе против россиян. На украинской земле погиб американец Вилли Джозеф Кансел

"Он хотел поехать, потому что верил в то, за что борется Украина, и хотел быть частью этого. Хотел сдержать это зло там, чтобы оно не пришло сюда, и чтобы, возможно, нашим американским солдатам не пришлось вмешиваться в это", — сказала мать погибшего морпеха. У Вилли осталась жена и 7-месячный ребенок.

Вилли Джозеф Кансел

Брент Ренауд

Еще один американец — 51-летний корреспондент New York Times Брент Ренауд погиб 13 марта в Ирпене. По словам начальника областной полиции, Ренауда расстреляли в тот момент, когда город уже частично захватили оккупанты. После провала попытки взять Киев, в Ирпене, Буче и других городах нашли множество убитых мирных граждан, часть из которых просто расстреляли.

Брент Ренауд

Оксана Гайдар

К сожалению, Брент не единственный погибший на этой войне журналист. Примерно 11-12 марта в селе Шевченково Броварского района вследствие артудара россиян вместе с мамой погибла Оксана Гайдар. Журналистка была известна историческими работами, писала под псевдонимом "Руда Пані". До начала масштабного вторжения вместе с мужем и сыном жила в Москве, откуда открыто критиковала имперские амбиции Кремля.

Оксана Гайдар

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй найдете здесь.