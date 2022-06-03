армія РФ вторглась

3 червня 2022 року — 100 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну. Видання "Телеграф" закликає світ допомогти зупинити Кремль — санкціями, озброєнням для ЗСУ, будь-якою іншою допомогою

Російські окупанти вбивають без розбору — мирних, військових, волонтерів і журналістів. З початку повномасштабного нападу рф пройшло вже 100 днів — 100 днів болю, горя, розрухи та смерті, які несуть загарбники на наші землі. Історії жертв війни – у нашому матеріалі.

Віталій Сапіло

Замість кар’єри футболіста вибрав сухопутні війська. На жаль, загинув у перші дні повномасштабної війни, але за цей час встиг знищити близько 30 одиниць техніки. Життя 21-річного лейтенанта обірвалося вночі 25 лютого поблизу українсько-білоруського кордону: російська ракета потрапила в український танк. Герой України – посмертно.

Віталій Сапіло

Сергій Телушков

Старший лейтенант ЗСУ мріяв стати офіцером із ранніх років. Вже у 21 рік він уперше вирушив у зону проведення АТО. На 24-му році життя воїн загинув на полі бою під Черніговом. 25 лютого його транспортний засіб підбив ворог, травми внутрішніх органів виявилися несумісними з життям. Наречена бійця, з якою у бійця ось-ось мав відбутися розпис, носить під серцем їх первістка.

Сергій Телушков

Віталій Скакун

25-річний інженер окремого батальйону героїчно загинув, не даючи прорватися російським танкам на півдні України. Боєць сам зголосився підірвати Генічний міст, замінував його, та піти не встиг. Віталій зв’язався з побратимами, але ті почули не прохання про допомогу, а звук вибуху. Воїн отримав звання Героя України, на жаль, посмертно.

Віталій Скакун

Сергій Пантелюк

Він помер у той момент, коли дружина народжувала його первістка. Дивовижна й трагічна історія життя 24-річного командира взводу, який захищав від росіян Чернігівську область. 25 лютого він планував вирушити до пологового будинку до коханої дружини, але зустрічав ворожу колону танків. По бойовій машині наших бійців окупанти відкрили вогонь. Поранення Сергія виявилося несумісним із життям.

Сергій Пантелюк

Владислав Українець

Командир взводу ЗСУ загинув у перший день повномасштабного вторгнення, але виявив неймовірну мужність. Під час прориву на Антонівському мості молодий лейтенант прикрив відступ побратимів ціною власного життя. Його вагітна дружина, з якою вони мріяли про щасливу сім’ю, залишилося вдовою.

Владислав Українець

Андрій Нікончук

24 лютого забрало життя ще одного українського захисника. 29-річний солдат захищав Київську гідроелектростанцію – стратегічний об’єкт, якою атакували з повітря російські війська. Утримати позиції нашим воїнам вдалося, але одна із крилатих ракет потрапила на позиції взводу. Андрій загинув. У нього залишилися брат і бабуся. Посмертно нагороджено званням "Герой України".

Андрій Нікончук

Анатолій Кулгейко

Голова організації мисливців і рибалок у місті Ріпки Чернігівської області пожертвував життям, але не здався російським окупантам і не розкрив дані своїх співвітчизників. Росіяни вторглися в його будинок у березні, зажадавши список місцевих мисливців, ймовірно, для подальших репресій. Але чоловік наважився на крайній крок: підірвав гранатою себе та кількох загарбників.

Анатолій Кулгейко

Валерій Гудзь

51-річний полковник, екскомандир 24-ї окремої механізованої бригади – гордість української армії. На його рахунку проведення десятків успішних бойових операцій у Луганській і Донецькій областях, починаючи з 2014 року. "Служити з Федоровичем, просто знати його і бути поряд було честю": відгукувалося про героя його оточення. 12 березня Герой України загинув під час боїв на Луганщині.

Валерій Гудзь

Артем Дацишин

Соліст балету Національної опери України, лауреат багатьох міжнародних конкурсів міг підкорити ще чимало світових підмостків, але життя 43-річного уродженця Херсона обірвалося 26 лютого. Він потрапив під ворожий обстріл, отримав тяжке поранення. Лікарі довго боролися за життя Артема, але, на жаль, урятувати пораненого не вдалося.

Артем Дацишин

Олександра Бургарт

22-річна військова з Житомирської області нещодавно вийшла заміж і мріяла про дітей. Але її життя обірвалося на Донеччині в бою з переважаючими силами супротивника. Це сталося 19 березня. Разом із військовою з 19-ї окремої ракетної бригади "Свята Варвара" загинуло ще вісім героїв.

Олександра Бургарт

У 100-й день з дня повномасштабного вторгнення "Телеграф" вирішив продемонструвати, якою ціною вдається відбивати агресію Кремля. Більше історій залишили тут.