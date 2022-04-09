Замість ФК "Шахтар" пішов до армії, спалив техніку ворога десятками: історія загиблого Героя України

Герой з побратимами знешкодив 3 десятки одиниць ворожої техніки

Лейтенант Віталій Сапило загинув у боях за Київ.

Історію хороброго українця розповіли на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Указом Президента України Володимира Зеленського відважному офіцеру за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, надано звання Герой України. На жаль, посмертно…

Минулого року лейтенанту виповнився лише 21 рік. Він із села Сокільники, що неподалік Львова. З дитинства подавав великі надії у спорті. Закінчив дитячу футбольну школу "Карпати". Юнака запрошували до донецького "Шахтаря", проте він обрав професію захисника країни й у 2017 році вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, навчався на факультеті бойового застосування військ.

Під час оборони столиці України екіпаж лейтенанта знешкодив три десятки одиниць ворожої техніки. Життя справжнього офіцера та патріота обірвалося у жорстокому протистоянні з ворогом під Києвом. Українських танкістів росіяни не змогли здолати прямо на полі бою, тож залучили авіацію. Пряме влучення ворожої бомби в український танк обірвало життя відважних захисників.

"Відпочивай зі миром, Герой України!", — заявили в Генштабі ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що українська влада вже знайшла багатьох росіян, які вчинили звірства в Бучі.

Нагадаємо, в ЄС назвали винуватця ракетного удару по вокзалу Краматорська.