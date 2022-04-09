У Євросоюзі визначили винних у атаці на вокзал Краматорська

Доказів вини окупаційної армії більше, ніж достатньо

У Європейському Союзі висловили впевненість у тому, що винними у трагедії на вокзалі Краматорська, де загинуло понад 50 осіб, є російська федерація. Із такою заявою об'єднання країн виступило одразу після оприлюднення Пентагоном аналогічної позиції.

Інформацію повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу зовнішньополітичної служби Євросоюзу.

Чому росії не перемогти Україну у війні?

У ЄС "глибоко шоковані" таким актом агресії з боку росії і вимагають, аби винних якнайшвидше знайшли і змусили відповідати згідно із законом. На думку політиків, воєнні злочини не можуть залишатися безкарними.

"Євросоюз підтримує заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права", — йдеться у заяві організації.

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Варто додати, що у Міноборони США стверджують: вірити російській пропаганді, яка спочатку хвалился скоєним, а потім почала заперечувати свою причетність, немає сенсу. Така поведінка рф навпаки доводить вину окупаційної армії за краматорську трагедію. Тим більше, що в інтернеті є безліч доказів того, що російські повідомлення щодо здійснення атаки редагувалися. Також у мережу злили відео запуску ракет, які, найімовірніше, і спричинили масове вбивство людей у Краматорську.

Як відомо, це вже не перше жахливе звірство російських солдатів в Україні. Однак деякі європейські політики й досі не ймуть віри, що росія здатна на подібні вчинки. Так, наприклад, дехто із колег Володимира Зеленського зажадав доказів, що розстріли та масові поховання мирних жителів Бучі, Гостомеля та Ірпеня — не інсценовані.

За деякими джерелами, це міг бути представник Угорщини, яку, на думку, окремих ексчиновників України, наша держава здатна "замінити" у Євросоюзі.