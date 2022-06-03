армия РФ вторглась

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск рф в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью

Российские оккупанты убивают без разбору — мирных, военных, волонтеров и журналистов. Спустя полномасштабного нападения рф прошло уже 100 дней — 100 дней боли, горя, разрухи и смерти, которые несут захватчики на наши земли. Истории жертв войны — в нашем материале.

Виталий Сапило

Вместо карьеры футболиста выбрал сухопутные войска. Увы, погиб в первые дни полномасштабной войны, но за это время успел уничтожить около 30 единиц техники вс рф. Жизнь 21-летнего лейтенанта оборвалась ночью 25 февраля близ украинско-белорусской границы: российская ракета попала в украинский танк. Герой Украины – посмертно.

Виталий Сапило

Сергей Телушков

Старший лейтенант ВСУ мечтал стать офицером с самых ранних лет. Уже в 21 год он впервые отправился в зону проведения АТО. На 24 году жизни воин погиб на поле боя под Черниговом. 25 февраля его транспортное средство подбил враг, травмы внутренних органов оказались несовместимы с жизнью. Невеста бойца, с которой у бойца вот-вот должна была состояться роспись, носит под сердцем их первенца.

Сергей Телушков

Виталий Скакун

25-летний инженер отдельного батальона героически погиб, не давая прорваться российским танкам на юге Украине. Боец сам вызвался взорвать Генический мост, заминировал его, но уйти не успел. Виталий связался с побратимами, но те услышали не просьбу о помощи, а звук взрыва. Воин получил звание Героя Украины, увы, посмертно.

Виталий Скакун

Сергей Пантелюк

Он умер в тот момент, когда жена рожала его первенца. Удивительная и трагическая история жизни 24-летнего командира взвода, защищавшего от россиян Черниговскую область. 25 февраля он планировал отправиться в роддом к любимой супруге, но встречал вражескую колонну танков. По боевой машине наших бойцов оккупанты открыли огонь. Ранение Сергея оказалось несовместимым с жизнью.

Сергей Пантелюк

Владислав Украинец

Командир взвода ВСУ погиб в первый день полномасштабного вторжения, но проявил невероятное мужество. Во время прорыва на Антоновском мосту молодой лейтенант прикрыл отступление собратьев ценой собственной жизни. Его беременная супруга, с которой они мечтали о счастливой семьей, осталось вдовой.

Владислав Украинец

Андрей Никончук

24 февраля унесло жизнь еще одного украинского защитника. 29-летний солдат защищал Киевскую гидроэлектростанцию – стратегический объект, которой атаковали с воздуха российские войска. Удержать позиции нашим воинам удалось, но одна из крылатых ракет попала на позиции взвода. Андрей погиб. У него остались брат и бабушка. Посмертно награжден званием "Герой Украины".

Андрей Никончук

Анатолий Кулгейко

Глава организации охотников и рыбаков в городе Репки Черниговской областью пожертвовал жизнью, но не сдался российским оккупантам и не раскрыл данные своих соотечественников. Россияне вторглись в его дом в марте, потребовав список местных охотников, вероятно, для последующих репрессий. Но мужчина решился на крайний шаг: подорвал гранатой себя и нескольких захватчиков.

Анатолий Кулгейко

Валерий Гудзь

51-летний полковник, экс-командир 24-й отдельной механизированной бригады – цвет украинской армии. На его счету проведение десятков успешных боевых операций в Луганской и Донецкой областях, начиная с 2014-го. "Служить с Федоровичем, просто знать его и быть рядом было честью": отзывалось о герое его окружение. 12 марта Герой Украины погиб в ходе боев на Луганщине.

Валерий Гудзь

Артем Дацишин

Солист балета Национальной оперы Украины, лауреат многих международных конкурсов мог покорить еще немало мировых подмостков, но жизнь 43-летнего уроженца Херсона оборвалась 26 февраля. Он попал под вражеский обстрел, получил тяжелое ранение. Врачи долго боролись за жизнь Артема, но, к сожалению, спасти раненого не удалось.

Артем Дацишин

Александра Бургарт

22-летняя военная из Житомирской области недавно вышла замуж и мечтала о детях. Но ее жизнь оборвалась в Донецкой области в бою с превосходящими силами противника. Это случилось 19 марта. Вместе с военнослужащей из 19-й отдельной ракетной бригады "Святая Варвара" погибло еще восемь героев.

Александра Бургарт

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй оставили здесь.