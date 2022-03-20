Нещодавно вийшла заміж та мріяла про дітей: у бою на Донбасі загинула 22-річна військова

Військовій Олександрі Бургарт було лише 22 роки.

Внаслідок обстрілу російських окупантів 19 березня загинула військова з Житомирської області Олександра Бургарт (у дівоцтві – Шевчук).

Дівчині було 22 роки, вона народилася у селі Міньківці Андрушівської громади.

Інформацію про це розмістила на своїй сторінці в мережі Facebook Андрушівська міська рада.

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"Військова захищала Україну у 19-й окремій ракетній бригаді "Свята Варвара". Разом із нею загинули за Україну вісім Героїв із Хмельницької області", – йдеться у повідомленні.

Випускниця Андрушівської гімназії Олександра Бургарт вирішила присвятити своє життя армії та вступила до військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, який закінчила у 2021 році. Проходила військову службу у 19-й окремій ракетній бригаді "Свята Варвара".

Відомо, що загибла недавно вийшла заміж і мріяла про дітей. Загинула на Донеччині в бою з переважаючими силами супротивника. Разом із нею того дня загинули ще вісім українських військовослужбовців.

Нагадаємо, 19 березня стало відомо про смерть військовослужбовця ЗСУ, нападаючого ФК "Черкаські козаки" Сергія Шестака. Боєць загинув у бою під Волновахою (Донецька область).

Від ворожого обстрілу загинув соліст балету Національної опери Артем Дацишин.

13 березня Україна втратила одного зі своїх героїчних захисників – полковник Валерій Гудзь загинув на Луганщині.