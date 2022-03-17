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Потрапив під обстріл: в Україні трагічно загинув соліст балету Національної опери

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Дацишин помер від рук російських фашистів Новина оновлена 17 березня 2022, 21:54
Дацишин помер від рук російських фашистів

Артист помер у лікарні

Двадцять другий день протистояння України російським загарбникам приніс ще одну надзвичайно сумну звістку про загибель соліста балету Національної опери України Артема Дацишина. У перші дні війни 43-річний артист потрапив під ворожий обстріл, в результаті чого отримав тяжке поранення. Лікарі тривалий час намагалися врятувати його життя, проте їм це, на жаль, не вдалося.

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Інформацію про смерть артиста у четвер, 17 березня, на своїй сторінці в соцмережі повідомила українська журналістка Ганна Мамонова.

"Загинув соліст балету Національної опери України Артем Дацишин. 26 лютого його обстріляли російські військові. Він був поранений, пішов з життя у лікарні", — йдеться в тексті публікації.

Також зазначається, що прощання з артистом заплановане на п'ятницю, 18 березня. Усіх охочих приєднатися до церемонії запрошують приходити об 11-ій годині до Байкового цвинтаря у місті Києві, де тіло Дацишина планують кремувати.

До відома читачів, Артем Дацишин, лауреат багатьох міжнародних конкурсів, який родом з міста Херсон, мав особливий стиль виконання, який зазвичай у вузьких академічних колах характеризували як "романтична піднесеність" або "психологічна глибина". Артист, подорожуючи майже усіма країнами світу, виконував головні ролі у таких всесвітньовідомих балетних партіях як "Лебедине озеро", "Лускунчик", "Спляча красуня", "Ромео і Джульєтта" та інші.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час під час ворожого обстрілу окупантами міста Києва трагічно загинула заслужена артистка України Оксана Швець.

Теги:
#Україна #Росія #Обстріл #Артист #Загибель
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