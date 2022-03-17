Під час обстрілу Києва загинула заслужена артистка України

Жінка загинула через злочинні дії путінських військ.

У четвер, 17 березня, на 22-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про трагічну загибель заслуженої артистки України Оксани Швець.

Про це повідомила пресслужба Київського національного академічного молодого театру у Facebook.

За інформацією джерела, Швець загинула під час ракетного обстрілу Києва. Колектив театру, а також шанувальники творчості актриси висловили співчуття її сім’ї та близьким.

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"Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Світла пам'ять талановитій акторці! Немає прощення ворогу, що прийшов на нашу землю!" — повідомили в пресслужбі Молодого театру.

Оксана народилася 10 лютого 1955 року. У 20 років закінчила театральну студію при театрі імені Івана Франка, а потім і театральний факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. Потім артистка працювала у Тернопільському музично-драматичному театрі та Київському театрі сатири. З 1980 Швець почала виступати в Молодому театрі. Оксана встигла засвітитися у таких фільмах та серіалах: "Завтра буде завтра", "Таємниця Святого Патріка", "Будинок з ліліями", "Повернення Мухтара" та інші.

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