росія влаштувала геноцид

3 червня 2022 — 100 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Видання "Телеграф" закликає світ допомогти зупинити Кремль — санкціями, озброєнням для ЗСУ, будь-якою іншою допомогою Україні

У день вторгнення — 24 лютого ніхто до кінця не усвідомлював усю міць української армії. Росіяни йшли на Київ, помилково думаючи, що за кілька днів на них чекає парад на Хрещатику. Як виявилося, ЗСУ продемонстрували найвищу якість роботи та за рахунок мотивації та професіоналізму зуміли стримати атаку та очистили від окупантів кілька областей. На жаль, війна продовжується. У цьому матеріалі ми розповімо про тих, хто склав голову за нашу незалежність.

Владислав Аллеров

30 травня під час повернення з бойового завдання в Ізюмському районі під артилерійський обстріл потрапила група наших військових. Серед загиблих був 37-річний полковник Владислав Аллеров із Львівщини. Проходив службу на посаді командира окремого загону спеціального призначення "Західне територіальне управління Національної гвардії України". Був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Владислав Аллеров

Олександр Поповченко

16 травня у бою з російською диверсійною групою на ділянці кордону на Сумщині смертельне поранення отримав прикордонник Олександр Поповченко. Позиції українських захисників ворог обстріляв із мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Ціною свого життя головний сержант Поповченко завадив ворогові прорвати державний кордон. 10 років він віддав охороні рубежів та пішов як Герой!

Олександр Поповченко

Павло "Волат"

Захищати Україну від російського вторгнення приїхали й брати із Білорусі. У ході визволення одного з українських сіл загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло "Волат". Він хотів бачити вільну Україну та звільнену Білорусь.

Павло "Волат"

Василь Гначук

Війна перервала життєві плани головного сержанта Василя Гначука, який мешкав у Чернівецькому районі. Він був командиром роти, однак у нерівному бою загинув. У нього залишилася дружина та дитина.

Василь Гначук

Леонід Кондратюк

35-річний військовий загинув смертю хоробрих, захищаючи Україну. Справжній патріот. Вдовою залишилася його дружина. Також уродженець Чернівецького району.

Кондратюк Леонід

Андрій Шова

Тяжкою втратою для сім’ї Андрія Шови стала його загибель. Він захищав Україну від окупантів. Захищав свою сім’ю. У Андрія залишилася дружина та двоє дітей — син та дочка.

Андрій Шова

Олександр Баланецький

До війни працював у Чернівецькій міській раді, був членом Ради адвокатів Чернівецької області. На жаль, загинув, борючись проти російських агресорів.

Олександр Баланецький

Ілля Мандалак

5 травня у тяжкому зіткненні біля села Прудянка на Харківщині під мінометний вогонь потрапив солдат Ілля Мандалак із Буковини. Від отриманих травм помер.

Мандалак Ілля

Костянтин Косован

30 квітня у бою з ворожими окупантами загинув сержант Косован. Він брав участь у боях біля населеного пункту Малі Фески Харківської області, загинув унаслідок отримання мінно-вибухової травми.

Костянтин Косован

Іван Скидан

У ході визвольної війни у Рубіжному на Луганщині 52-річний ветеран АТО Іван Скидан виконував бойове завдання, проте потрапив під артилерійський обстріл та отримав смертельне поранення.

Іван Скидан

У 100-й день з дня повномасштабного вторгнення "Телеграф" вирішив продемонструвати, якою ціною вдається відбивати агресію Кремля. Більше історій читайте тут.