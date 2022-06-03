Його треба зупинити!

3 червня 2022 — 100 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Видання "Телеграф" закликає світ допомогти зупинити Кремль — санкціями, озброєнням для ЗСУ, будь-якою іншою допомогою Україні

Жодна з розвідок світу не могла спрогнозувати, що українське суспільство настільки згуртується на тлі вторгнення російських військ. Черги до військкоматів із перших днів розтягувалися на кілометри. Йшли до армії навіть ті, хто втратив у боях обидві ноги. На жаль, деякі добровольці загинули, але пішли з життя як Герої. Розкажемо кілька історій.

Володимир Краснов

Під час героїчної оборони незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Новозванівка, що на Луганщині, загинув Володимир Краснов зі Львівської області. 52-річний чоловік був командиром бойової машини та старшим сержантом. Він назавжди залишиться справжнім патріотом та Героєм непокореної України.

Володимир Краснов

Ярослав Кабарчук, Андрій Хитрейко та Андрій Зінчук

30 травня на війні із російськими окупантами загинули троє захисників зі Львівської області. Ярослав Кабарчук, Андрій Хитрейко та Андрій Зінчук були із села Магерів. Військові зазнали смертельних поранень внаслідок ракетного удару в Луганській області.

Ярослав Кабарчук, Андрій Хитрейко та Андрій Зінчук

Андрій Наконечний

У бою з окупантами загинув директор Радехівської спортивної школи Андрій Наконечний. Чоловік був учасником АТО, волонтером. А з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну він не чекав повістки, пішов захищати державу добровольцем. Про чоловіка згадують як про справжнього патріота: "Людина, воїн. Один з тих - безкорисливих і чесних, мужніх і гідних…". У загиблого залишилися дружина та двоє маленьких дітей.

Андрій Наконечний

Дмитро Яремків

У важких боях на Луганщині героїчно загинув мешканець смт Новий Яричів Львівської області капітан Дмитро Яремків. Військовослужбовець, талановитий офіцер, патріот та чудовий син воював на Донбасі не перший рік. Він потрапив під масивний артилерійський обстріл поблизу міста Попасна. Дмитру Яремківу було лише 23 роки.

Дмитро Яремків

Михайло Процишин

У запеклих боях з окупантами під Черніговом загинув військовий із Тернопільщини Михайло Процишин. Чоловік пішов із життя 8 березня, захищаючи незалежність України біля села Лукашівка Чернігівської області. З перших днів повномасштабної війни Михайло став до лав Збройних Сил України та пішов захищати її суверенітет. Він став Героєм, який віддав своє життя за свободу та незалежність України.

Михайло Процишин

Іван Сможаник

На війні загинув закарпатець Іван Сможаник. Серце 23-річного захисника перестало битися 9 квітня поблизу села Гуляйполе Запорізької області. Житель Сваляви служив у лавах 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Друзі згадують його життєрадісним і усміхненим хлопцем. Вічна пам’ять Герою!

Іван Сможаник

Володимир Балюк

У тяжкій битві з окупантами на півдні України героїчно загинув львівський десантник Володимир Балюк "Балу". В останньому бою він особисто знищив дві ворожі БМД та чимало живої сили противника, але отримав смертельне уламкове поранення. Балюк був зразковим представником сучасного сержантського корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ. Він мав високу професійну підготовку, великий бойовий досвід та участь у міжнародних навчаннях. "Балу" завжди брав призові місця у змаганнях із практичної стрільби та кросфіту. Планував продовжувати та розвивати свою військову кар’єру. За особисту мужність та героїзм сержанту Володимиру Балюку присвоєно звання Героя України (посмертно).

Володимир Балюк

Олександр Завгородній

Українець Олександр Завгородній родом з Охтирки Сумської області, але 20 років прожив в Ірландії. Після початку вторгнення Росії в Україну не витримав і подався захищати свою Батьківщину в ролі снайпера. Своїм друзям та рідним він сказав, що не може сидіти та спокійно дивитися на те, що відбувається в його рідній Україні. Ірландський друг Алекса розповів, що він перестав надсилати повідомлення 22 березня, за 8 днів до смерті. Бабуся Завгороднього повідомила, що її онук був убитий у бою.

Алекс, як його називали ірландські друзі, 8 із 20 років, прожитих в Ірландії, працював менеджером у мережі магазинів Aldi у місті Сендіфорд. Директор Aldi висловив співчуття рідним Алекса, розповів про його професійні якості, про те, що колективу не вистачатиме такого цінного співробітника та друга. Заступник прем’єр-міністра Ірландії Лео Варадкар заявив у парламенті, що Алекс загинув як герой.

Олександр Завгородній

У 100-й день з дня повномасштабного вторгнення "Телеграф" вирішив нагадати, якою ціною нам дає Перемога над Кремлем. Більше історій читайте тут.