Допоможіть нам вижити.

3 червня 2022 року — 100 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Видання "Телеграф" закликає світ допомогти зупинити Кремль — санкціями, озброєнням для ЗСУ, будь-якою іншою допомогою Україні

За право України на саме своє існування у боях із російськими окупантами загинули тисячі українських воїнів. Українські бійці йдуть на фронт, бо знають: окупанти прийшли в Україну навіть не захоплювати території та міста, а знищувати її та її громадян.

Володимир Гащин

У бою з окупантами біля Попасної загинув командир бойової машини Гащин Володимир Петрович.

Чоловік народився у місті Новий Розділ Львівської області, після одруження проживав у селі Верин. З 26 березня вважався зниклим без вісти, а 7 квітня сумна звістка про загибель Володимира знайшла своє підтвердження.

Герої не вмирають! Вічна пам’ять!

Володимир Гащин

Руслан Сіксой

У бою з російськими окупантами загинув український військовий Руслан Сіксой, позивний "Ультрас". 30-річний Руслан пішов захищати Україну у 2014 році, служив у батальйоні імені Кульчицького, був нагороджений орденом "За мужність" ІІ ступеня.

Загиблий воїн родом із Харкова.

У Руслана Сіксоя залишилися дві дочки, дружина та мама.

Руслан Сіксой

Руслан Шкімба

Захищаючи українців від окупантів, у бою на Луганщині біля н.п. Золоте 26 квітня загинув Руслан Шкімба. Життєрадісний і веселий, активний і готовий допомогти кожному — таким був Руслан за словами рідних та близьких. Таким він і залишиться в пам’яті своєї сім’ї, знайомих та друзів: справжнім патріотом України та доброю світлою людиною.

Руслан Шкімба

Андрій Паршин

У тяжких боях за місто Попасна Луганської області 22 квітня загинув військовий зі Львівської області 44-річний Андрій Паршин. Вони мешкали у місті Жовква у Львівському районі області. Із захисником України попрощалися 28 квітня.

У загиблого Паршина залишилися мати, дружина та дочка.

Андрій Паршин

Руслан Дуда

Ще одним загиблим 22 квітня під час боїв за Попасну став земляк Паршина – 41-річний Руслан Дуда.

Дуда жив у селі Мокротин Жовківської міської громади Львівського району.

Із Захисником України попрощалися 27 квітня.

Руслан Дуда

Степан Самсон

25 травня стало відомо про загибель мешканця Львівщини Степана Самсона. Він загинув у бою біля села Пилипчатине Бахмутського району Донецької області.

Загиблому воїну було 43 роки, він віддав своє життя, захищаючи рідну країну у жорстокій війні з російським агресором.

У загиблого залишилася дружина та двоє дітей.

Степан Самсон

Степан Хороз

29 травня поблизу смт.Врубівка Попаснянського району Луганської області загинув український військовий Степан Хороз.

Захисник потрапив під масований артилерійський обстріл російських окупантів.

До свого 31-го Дня народження Степан не дожив менше місяця — він народився 21 червня 1991 року в с. Путятичі у Львівській області.

Степан був частим донором крові, ніж врятував щонайменше півсотні життів онкохворих дітей.

Степан Хороз

Роман Нежиборець

Російські військові вбили багатьох представників медіа. Однією із жертв російських військових злочинців став і медійник Роман Нежиборець.

Роман майже 10 років працював відеоінженером на телеканалі "Дитинець". Після обстрілу Чернігова він перевіз своїх рідних до Ягідного, де сім’я мала будинок. Там він дав притулок і свому другу. Коли росіяни захопили Ягідне, обох товаришів катували, а потім розстріляли.

Тіла чоловіків знайшли волонтери, а відкопали місцеві мешканці. Обидва чоловіки лежали поруч, їхні руки були зв’язані за спиною, на тілах рани від вогнепальної зброї.

У загиблого Романа залишилися дружина та маленький син.

Роман Нежиборець

Сергій Заїковський

24 березня, виконуючи свій військовий обов’язок у лавах ЗСУ, загинув український історик, перекладач та публіцист Сергій Заїковський.

Він служив у складі протитанкового взводу 1 батальйону ОПСП Нацгвардії України "Азов".

Під час контрнаступу української армії та штурму села Лук’янівка на сході Київської області Сергій Заїковський вступив у бій із ворожим танком, від пострілу якого й загинув.

Колеги-історики зазначили, що в Україні складно знайти інтелектуалів-самоучок такого рівня, як Сергій. "Він був завжди з гострим поглядом, незмінною іронією та блискучою ерудицією. Ми встигли багато зробити разом, проте планували ще більше", — так згадують колеги Сергія Заїковського.

Сергій Заїковський

Денис Котенко

У тому ж бою на Київщині загинув товариш по службі Заїковського, співробітник пресслужби Міністерства у справах ветеранів Денис Котенко з позивним "Шкіпер".

Денис – ветеран російсько-української війни, брав участь у боях на Донбасі, зокрема, в операції зі звільнення Широкиного Донецької області.

Коли 24 лютого росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, він знову став на захист Батьківщини.

Котенко очолював у Дніпрі "Національний корпус", воював у лавах 3-го окремого батальйону Української добровольчої армії.

Йому було 25 років. Вдовою залишилася дружина Дениса, а без тата — дворічний син воїна.

Денис Котенко

У 100-й день з дня повномасштабного вторгнення "Телеграф" вирішив продемонструвати, якою ціною вдається відбивати агресію Кремля. Більше історій знайдете тут.