Помогите нам выжить.

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью Украине

За право Украины на само свое существование в боях с российскими оккупантами погибли тысячи украинских воинов. Украинские воины идут на фронт, потому что знают: оккупанты пришли в Украину даже не захватывать территории и города, а уничтожать ее и ее граждан.

Владимир Гащин

В бою с оккупантами возле Попасной погиб командир боевой машины Гащин Владимир Петрович.

Мужчина родился в городе Новый Раздел Львовской области, после женитьбы проживал в селе Верин. С 26 марта считался без вести пропавшим, а 7 апреля печальная весть о гибели Владимира нашла свое подтверждение.

Герои не умирают! Вечная память!

Владимир Гащин

Руслан Сиксой

В бою с российскими вторженцами погиб украинский военный Руслан Сиксой, позывной "Ультрас". 30-летний Руслан пошел защищать Украину в 2014 году, служил в батальоне имени Кульчицкого, был награжден орденом "За мужество" II степени.

Погибший воин родом из Харькова.

У Руслана Сиксоя остались две дочери, жена и мама.

Руслан Сиксой

Руслан Шкимба

Защищая украинцев от оккупантов, в бою в Луганской области возле н.п. Золотое 26 апреля погиб Руслан Шкимба. Жизнерадостный и веселый, активный и готовый помочь каждому — таким был Руслан по словам родных и близких. Таким он и останется в памяти своей семьи, знакомых и друзей: настоящим патриотом Украины и добрым светлым человеком.

Руслан Шкимба

Андрей Паршин

В тяжелых боях за город Попасная Луганской области 22 апреля погиб военный из Львовской области 44-летний Андрей Паршин. Он жил в городе Жолква (укр. Жовква) во Львовском районе области. С защитником Украины простились 28 апреля.

У погибшего Паршина остались мать, жена и дочь.

Андрей Паршин

Руслан Дуда

Еще одним погибшим 22 апреля во время боев за Попасную стал земляк Паршина — 41-летний Руслан Дуда.

Дуда жил в селе Мокротин Жолковской городской общины Львовского района.

С Защитником Украины простились 27 апреля.

Руслан Дуда

Степан Самсон

25 мая стало известно о гибели жителя Львовской области Степана Самсона. Он погиб в бою у села Пилипчатино Бахмутского района Донецкой области.

Погибшему воину было 43 года, он отдал свою жизнь, защищая родную страну в жестокой войне с российским агрессором.

У погибшего осталась жена и двое детей.

Степан Самсон

Степан Хороз

29 мая близ пгт.Врубовка Попаснянского района Луганской области погиб украинский военный Степан Хороз.

Защитник попал под массированный артиллерийский обстрел российских оккупантов.

До своего 31-го Дня рождения Степан не дожил меньше месяца — он родился 21 июня 1991 в с. Путятичи во Львовской области.

Степан был частым донором крови, чем спас не менее полусотни жизней онкобольных детей.

Степан Хороз

Роман Нежиборец

Российские военные убили многих представителей медиа. Одной из жертв российских военных преступников стал и медийщик Роман Нежиборец.

Роман почти 10 лет работал видеоинженером на телеканале "Дитинець". После обстрела Чернигова он перевез своих родных в Ягодное, где у семьи был дом. Там он приютил и своего друга. Когда россияне захватили Ягодное, обоих товарищей пытали, а затем расстреляли.

Тела мужчин нашли волонтеры, а откопали местные жители. Оба мужчины лежали рядом, их руки были связаны за спиной, на телах — раны от огнестрельного оружия.

У погибшего Романа остались жена и маленький сын.

Роман Нежиборец

Сергей Заиковский

24 марта, исполняя свой воинский долг в рядах ВСУ, погиб украинский историк, переводчик и публицист Сергей Заиковский.

Он служил в составе противотанкового взвода 1 батальона ОПСП Нацгвардии Украины "Азов".

В ходе контрнаступления украинской армии и штурма села Лукьяновка на востоке Киевской области Сергей Заиковский вступил в бой с вражеским танком, от выстрела которого и погиб.

Коллеги-историки отметили, что в Украине сложно найти интеллектуалов-самоучек такого уровня как Сергей. "Он был всегда с острым взглядом, неизменной иронией и блестящей эрудицией. Мы успели многое сделать вместе, однако планировали еще больше", — так вспоминают коллеги Сергея Заиковского.

Сергей Заиковский

Денис Котенко

В том же бою в Киевской области погиб сослуживец Заиковского, сотрудник пресс-службы Министерства по делам ветеранов Денис Котенко с позывным "Шкипер".

Денис – ветеран российско-украинской войны, участвовал в боях на Донбассе, в частности, в операции по освобождению Широкино Донецкой области.

Когда 24 февраля россия начала полномасштабное вторжение в Украину, он снова стал на защиту Родины.

Котенко возглавлял в Днепре "Национальный корпус", воевал в рядах 3-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии.

Ему было 25 лет. Вдовой осталась супруга Дениса, а без папы — двухлетний сын воина.

Денис Котенко

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй найдете здесь.