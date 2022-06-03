війна в Україні

3 червня 2022 року — 100 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну. Видання "Телеграф" закликає світ допомогти зупинити Кремль — санкціями, озброєнням для ЗСУ, будь-якою іншою допомогою

За останні 4 місяці життя українців перекинулося з ніг на голову. Бомбування, обстріли, сирени, смерть близьких і дуже багато горя – реальність, яку принесла до нашої країни російська федерація. Щодня в Україні гинуть люди – як військові на передовій, так і цивільні у своїх будинках. Декілька таких історій ми сьогодні розповімо.

Вадим Сотников

Багато спортсменів після 24 лютого змінили тренажерні зали на окопи. Серед таких самовідданих українців і чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников, який пішов на фронт у перші дні повномасштабної атаки рф. До війни він тренував дітей у Дніпрі, завдяки цьому й отримав прізвисько "Тренер" на передовій. Про те, що воїн загинув на Луганщині, стало відомо 30 травня.

Вадим Сотников

Павло Лі

Новина про загибель українського актора кіно та дубляжу, співака й композитора Паші Лі 6 березня сколихнула всю мережу. Колеги згадують про нього, як про неймовірно талановиту і чуйну людину, надійного друга і справжнього героя. Павло був у лавах бійців ЗСУ, які зіткнулися у запеклих боях із росіянами в Ірпені Київської області. На жаль, йому не вдалося вижити.

Павло Лі

Віктор Понятенко

Запорожанин прийшов бокс ще у 8 років, за свою спортивну кар’єру завоював чимало кубків і одержав перемогу в близько 100 поєдинках. Спорту йому було недостатньо, Віктор вирішив стати морським піхотинцем. Паралельно брав участь у Лізі кулачних боїв. У свій девіз українець вклав принципи відомого аніме-героя Наруто: "Ніколи не здаватися, йти і досягати своєї мети за всяку ціну". Тому з перших днів великої війни мужньо боровся проти російських окупантів. "Рудий", як прозвали бійця, загинув у бою 15 травня.

Віктор Понятенко

Євген Малишев

Біатлоніст захищав своє рідне місто Харків, яке терпить нападки росіян усі ці місяці. Раніше Малишев входив до національної збірної юніорів, а на момент повномасштабної війни проходив службу в армії за контрактом. Про загибель Євгена під Харковом стало відомо 1 березня. Незабаром, 10 березня, йому мало виповнитися 20 років.

Євген Малишев

Сергій Карнаухов

Майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу останні 6 років захищав країну від росії у лавах видатної 93-ї бригади. Всю свою відвагу артилерист виявив на сході України й після повномасштабного нападу. Боєць загинув у боях на Харківщині 27 травня. У нього лишилася дружина.

Сергій Карнаухов

Костянтин Мрочко

9 квітня 2014 року волинянин у своє 30-річчя вирушив захищати Україну від російської агресії. Йому довелося пережити багато чого: бої в Мар’їнці та Маріуполі, котел у Дебальцевому. Фірмовий "почерк" танкіста: заманювати ворожі танки в засідки, а потім підбивати. Життя Героя обірвалося під час оборони столиці в Макарові. Костянтину було 38 років. 12 березня йому надано звання Героя України (посмертно).

Костянтин Мрочко

Валерія Глодан

Один із трагічних обстрілів росіянами Одеси стався 23 квітня. Тоді від ракет зс рф загинуло 8 людей, серед них — 28-річна піарниця Валерія Глодан. Її останні пости у соцмережах закликають зупинити кривавого диктатора путіна. Разом із жінкою загинула її мама та донька, яка народилася лише за місяць до війни.

Валерія Глодан

3-місячна Кіра

Чоловік Валерії Глодан Юрій у момент авіанальоту 23 квітня в Одесі вийшов у магазин, а коли повернувся – його дитина, дружина й теща були мертвими. Ця трагедія сколихнула всю Україну. Юрій, який був присутній під час народження Кіри і плакав від щастя, втратив усе: "Весь мій світ знищено однією ракетою".

3-місячна Кіра

Олег Свинчук

28-річний військовий із Волині ризикував собою заради порятунку побратимів. Він прикривав відхід наших бійців під час раптового прориву росіян. Пряме влучення в танк забрало життя українця. "Героїчно виконував свій обов’язок у бою проти переважаючих сил ворога. До останнього допомагав своїм товаришам по службі": з такими словами президент Володимир Зеленський вручив Свинчуку звання Героя України та орден "Золота зірка" — посмертно.

Олег Свинчук

Віра Гіріч

54-річна журналістка була справжнім професіоналом своєї справи. Останні роки працювала в Українській службі "Радіо Свобода", до цього співпрацювала з провідними українськими телеканалами. Під час війни висвітлювала те, що відбувається в столиці, розповідала історії жителів, які опинилися під окупацією. До будинку киянки 28 квітня прилетіла російська ракета. Тіло жінки рятувальники знайшли під завалами. Вона довго накопичувала на квартиру і тільки недавно зробила ремонт і в’їхала у своє "гніздечко".

Віра Гіріч

У 100-й день з дня повномасштабного вторгнення "Телеграф" вирішив продемонструвати, якою ціною вдається відбивати агресію Кремля. Більше історій знайдете тут.