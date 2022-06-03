війна в Україні
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3 червня 2022 року — 100 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну. Видання "Телеграф" закликає світ допомогти зупинити Кремль — санкціями, озброєнням для ЗСУ, будь-якою іншою допомогою
За останні 4 місяці життя українців перекинулося з ніг на голову. Бомбування, обстріли, сирени, смерть близьких і дуже багато горя – реальність, яку принесла до нашої країни російська федерація. Щодня в Україні гинуть люди – як військові на передовій, так і цивільні у своїх будинках. Декілька таких історій ми сьогодні розповімо.
Вадим Сотников
Багато спортсменів після 24 лютого змінили тренажерні зали на окопи. Серед таких самовідданих українців і чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников, який пішов на фронт у перші дні повномасштабної атаки рф. До війни він тренував дітей у Дніпрі, завдяки цьому й отримав прізвисько "Тренер" на передовій. Про те, що воїн загинув на Луганщині, стало відомо 30 травня.
Павло Лі
Новина про загибель українського актора кіно та дубляжу, співака й композитора Паші Лі 6 березня сколихнула всю мережу. Колеги згадують про нього, як про неймовірно талановиту і чуйну людину, надійного друга і справжнього героя. Павло був у лавах бійців ЗСУ, які зіткнулися у запеклих боях із росіянами в Ірпені Київської області. На жаль, йому не вдалося вижити.
Віктор Понятенко
Запорожанин прийшов бокс ще у 8 років, за свою спортивну кар’єру завоював чимало кубків і одержав перемогу в близько 100 поєдинках. Спорту йому було недостатньо, Віктор вирішив стати морським піхотинцем. Паралельно брав участь у Лізі кулачних боїв. У свій девіз українець вклав принципи відомого аніме-героя Наруто: "Ніколи не здаватися, йти і досягати своєї мети за всяку ціну". Тому з перших днів великої війни мужньо боровся проти російських окупантів. "Рудий", як прозвали бійця, загинув у бою 15 травня.
Євген Малишев
Біатлоніст захищав своє рідне місто Харків, яке терпить нападки росіян усі ці місяці. Раніше Малишев входив до національної збірної юніорів, а на момент повномасштабної війни проходив службу в армії за контрактом. Про загибель Євгена під Харковом стало відомо 1 березня. Незабаром, 10 березня, йому мало виповнитися 20 років.
Сергій Карнаухов
Майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу останні 6 років захищав країну від росії у лавах видатної 93-ї бригади. Всю свою відвагу артилерист виявив на сході України й після повномасштабного нападу. Боєць загинув у боях на Харківщині 27 травня. У нього лишилася дружина.
Костянтин Мрочко
9 квітня 2014 року волинянин у своє 30-річчя вирушив захищати Україну від російської агресії. Йому довелося пережити багато чого: бої в Мар’їнці та Маріуполі, котел у Дебальцевому. Фірмовий "почерк" танкіста: заманювати ворожі танки в засідки, а потім підбивати. Життя Героя обірвалося під час оборони столиці в Макарові. Костянтину було 38 років. 12 березня йому надано звання Героя України (посмертно).
Валерія Глодан
Один із трагічних обстрілів росіянами Одеси стався 23 квітня. Тоді від ракет зс рф загинуло 8 людей, серед них — 28-річна піарниця Валерія Глодан. Її останні пости у соцмережах закликають зупинити кривавого диктатора путіна. Разом із жінкою загинула її мама та донька, яка народилася лише за місяць до війни.
3-місячна Кіра
Чоловік Валерії Глодан Юрій у момент авіанальоту 23 квітня в Одесі вийшов у магазин, а коли повернувся – його дитина, дружина й теща були мертвими. Ця трагедія сколихнула всю Україну. Юрій, який був присутній під час народження Кіри і плакав від щастя, втратив усе: "Весь мій світ знищено однією ракетою".
Олег Свинчук
28-річний військовий із Волині ризикував собою заради порятунку побратимів. Він прикривав відхід наших бійців під час раптового прориву росіян. Пряме влучення в танк забрало життя українця. "Героїчно виконував свій обов’язок у бою проти переважаючих сил ворога. До останнього допомагав своїм товаришам по службі": з такими словами президент Володимир Зеленський вручив Свинчуку звання Героя України та орден "Золота зірка" — посмертно.
Віра Гіріч
54-річна журналістка була справжнім професіоналом своєї справи. Останні роки працювала в Українській службі "Радіо Свобода", до цього співпрацювала з провідними українськими телеканалами. Під час війни висвітлювала те, що відбувається в столиці, розповідала історії жителів, які опинилися під окупацією. До будинку киянки 28 квітня прилетіла російська ракета. Тіло жінки рятувальники знайшли під завалами. Вона довго накопичувала на квартиру і тільки недавно зробила ремонт і в’їхала у своє "гніздечко".
У 100-й день з дня повномасштабного вторгнення "Телеграф" вирішив продемонструвати, якою ціною вдається відбивати агресію Кремля. Більше історій знайдете тут.