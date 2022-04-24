Народилася прямо перед війною: фото загиблої тримісячної дівчинки та її мами облетіло соцмережі

Доньку Кіру жінка народила за місяць до початку російського вторгнення

Журналістка Валерія Глодан разом із матір’ю та тримісячною донькою Кірою стали одними з жертв нелюдської атаки на Одесу 23 квітня. Внаслідок ракетного обстрілу міста було пошкоджено два житлові будинки в одному зі спальних районів. У мережі вже сумують за кожним із загиблих, але найбільше уваги прикуто до мами та її крихітки, якій так і не судилося пожити.

Свій погляд на ситуацію та фотографії Валерії з донькою опублікувала на Facebook керівниця ДО "Захист прав дітей" Зоя Мельник.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Найбільше в ситуації, що склалася, Мельник вражає нелюдяність росіян. Вона згадує, як під час терористичного акту 11 вересня 2001 року весь світ співчував Нью-Йорку та його мешканцям. Весь, крім росії, яка здебільшого зловтішалася і раділа чужому горю.

Зараз же, після обстрілу мирних жителів Одеси, в Росії відбувається те саме.

"Загинули люди, мирні люди, звичайні українці, включаючи тримісячну дівчинку. Я зайшла почитати новини у тих, кого я більше ніколи не зможу вважати людьми... І в мене трапилося дежавю. Чоловіки, жінки, з дітьми на аватарках, літні та молоді ставили сердечки і раділи нашому горю. Раділи обстрілу нашого мирного міста. І ось уже два місяці з початку війни аплодують знищенню нашої мирної країни, яка ніколи ні на кого не нападала", — пише правозахисниця.

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Мета її публікації очевидна — заклик до світу побачити, що настільки прогнилим є суспільство в росії, і що винним у війні не можна вважати лише путіна та його найближче оточення.

Варто підкреслити, що до самої смерті зверталася до громадян інших країн і загибла Валерія Глодан. Журналістка за освітою, вона не могла мовчати та просила зрозуміти, що "диявол уже тут".

Загибла Валерія Глодан. Фото з особистого Instagram

Валерія з донькою Кірою

"Путін убиває українців із балістичних ракет — росіяни вбивають нас. Громадянські, діти помирають сьогодні! Почуйте!" — писала Валерія у своєму Instagram ще 1 березня.

Останній пост Валерії у Instagram

У сторіз же, з моменту публікації яких не минула доба, покійна також засуджувала росіян, які бажають нашої нації смерті, та репостила розповідь про допомогу для одеських пенсіонерів. Загалом, до кінця Валерія Глодан залишалася гідною громадянкою своєї країни і добросердою людиною, не здатною повірити в чужу черствість.

Фотографіями дружини та доньки поділився також Юрій Глодан, чоловік Валерії, а нині вдівець. Пара одружилася лише у 2019 році.

Слід додати, що разом із Валерією та Кірою загинула також бабуся Кіри — російська ракета знищила одразу три покоління сім’ї.

Трагедії співчувають тисячі українців у різних соціальних мережах. Також вони засуджують дії російської армії.

Нагадаємо, що під час атаки на Одесу померло мінімум вісім людей. Спочатку було відомо лише про п’ятьох жертв, але після розбору завалів рятувальники виявили ще три тіла.

Також "Телеграф" писав, що російська пропаганда вже почала розганяти чергове "попередження" щодо Одещини — про ймовірну "хімічну" провокацію в області.