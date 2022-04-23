Росіяни "попередили" про хімічну атаку Одеси: подробиці

У росії заговорили про ймовірність застосування хімізброї проти Одеси

Окупанти знову загрожують застосуванням отруйних речовин та вже почали звинувачувати українських захисників у підготовці "провокації" в Одесі.

Про це йдеться у повідомленні російського міноборони.

У повідомленні росіян зазначено, що українські спецслужби нібито збираються зімітувати ракетний удар по холодкомбінату на території порту "Південний".

Там стверджують, що для цих цілей туди було завезено цистерну з 10 тоннами аміаку, а правоохоронцям та військовослужбовцям видали засоби захисту.

На це повідомлення відреагував радник голови МВС Антон Геращенко

"І знову гра "навпаки", чи варто задуматися про написане чи це "фейк" як люблять у росії називати подібні повідомлення", — написав він.

Водночас українськими телеграм-каналами вже розлетілися повідомлення про те, що росіяни таким чином можуть заздалегідь почати виправдовувати застосування хімізброї в Одесі.

Варто зазначити, що повітряна тривога у місті була оголошена після 22:00, а у місцевих телеграм-каналах вже почали повідомляти про вибухи.

До цього, вдень 23 квітня, по Одесі було завдано удару, ймовірно, крилатими ракетами "Калібр". Одна з них потрапила до житлової багатоповерхівки, через що загинули щонайменше шестеро людей, серед яких є тримісячна дитина. Ще 18 людей зазнали поранень.