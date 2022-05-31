Силач-артилерист загинув у бою з окупантами

Спортсмен був артилеристом у складі видатної 93-ї бригади

На війні з російськими загарбниками загинув майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу Сергій Карнаухов.

Про це повідомляє Дніпропетровський відділ федерації пауерліфтингу України у Facebook.

Сергій був артилеристом у складі видатної 93-ї бригади. 6 років він виконував завдання у зоні проведення АТО. З початком повномасштабної війни Карнаухов самовіддано захищав незалежність України на сході нашої держави.

Сергій був неодноразовим призером та чемпіоном всеукраїнських змагань кінця 1990-х – початку 2000 років. Рекордсмен України, чемпіон світу серед юніорів 1999 року.

"Наша спортивна сім’я від щирого серця висловлює співчуття сину та дружині Сергія, а також рідним, близьким та його друзям. Сергій назавжди залишиться в нашій пам’яті. Герої не вмирають…" — повідомили у федерації.

Раніше повідомлялося, що захищаючи Україну від вторгнення російських окупантів загинув чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников. Нагадаємо, в бою із загарбниками було вбито двох чемпіонів-кікбоксерів.