У боях з окупантами загинули два чемпіони-кікбоксери

Обидва були чемпіонами України

На російсько-українській війні, повномасштабна стадія якої триває 94 дні, загинули два бійці-кікбоксери Назар Макаренко та Олександр Фештрига.

Про це повідомляє сайт "Янголи спорту".

25-річний Макаренко навчався у Харківському національному університеті, працював інструктором у спортивних центрах, відслужив строкову службу. Був кандидатом у майстри спорту, чемпіоном України з кікбоксингу WAKO, тренером. Після початку повномасштабного вторгнення Назар пішов у тероборону разом із батьком. Разом вони воювали на передовій. На війні захисник отримав поранення несумісне із життям. У Назара залишився маленький син та дружина. Про загибель спортсмена стало відомо 27 травня 2022 року.

Олександр із позивним "Сакура" був воїном 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та захисником Донецького аеропорту. "Сакурі" було 42 роки, воїн був родом із Чернівців. Шестиразовий чемпіон України з кікбоксингу. Був учасником Революції Гідності, а влітку 2014 року поїхав на фронт добровольцем у складі "Правого сектору".

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Раніше повідомлялося про загибель на фронті боксера, який виступав за "Українських отаманів". Нагадаємо, у боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу.