Воротар збірної України вперше став батьком (фото)

У сім’ї спортсмена поповнення

Український футболіст, воротар національної збірної та іспанського "Реал Мадрид" Андрій Лунін уперше став батьком.

Про це Лунін повідомив у сторіз у своєму Інстаграмі.

На оприлюдненому фото спортсмен показав руку дитини та додав смайлик у вигляді серця.

За даними пресслужби збірної України з футболу, у голкіпера народився хлопчик.

"Андрію Луніну, сьогодні став батьком! Дружина Анастасія подарувала голкіперу сина-первістка! Команда тепло привітала сім’ю Луніних у внутрішній месенджер-групі: Андрій має приєднатися до партнерів зі збірної після фіналу Ліги чемпіонів", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, футболіст "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко виграв разом із командою чемпіонат Англії з футболу 2021/22. Після перемоги його товариші по команді провели акцію на підтримку України, чим зворушили футболіста до сліз.

Після цього Зінченко розповів, що хотів би привезти кубок АПЛ на батьківщину.