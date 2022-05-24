Рус

Воротар збірної України вперше став батьком (фото)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
97
Андрій Лунін із дружиною Анастасією Новина оновлена 24 травня 2022, 00:17
Андрій Лунін із дружиною Анастасією

У сім’ї спортсмена поповнення

Український футболіст, воротар національної збірної та іспанського "Реал Мадрид" Андрій Лунін уперше став батьком.

Про це Лунін повідомив у сторіз у своєму Інстаграмі.

На оприлюдненому фото спортсмен показав руку дитини та додав смайлик у вигляді серця.

За даними пресслужби збірної України з футболу, у голкіпера народився хлопчик.

"Андрію Луніну, сьогодні став батьком! Дружина Анастасія подарувала голкіперу сина-первістка! Команда тепло привітала сім’ю Луніних у внутрішній месенджер-групі: Андрій має приєднатися до партнерів зі збірної після фіналу Ліги чемпіонів", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, футболіст "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко виграв разом із командою чемпіонат Англії з футболу 2021/22. Після перемоги його товариші по команді провели акцію на підтримку України, чим зворушили футболіста до сліз.

Після цього Зінченко розповів, що хотів би привезти кубок АПЛ на батьківщину.

Теги:
#Україна #Футбол #Андрій Лунін