Вратарь сборной Украины впервые стал отцом (фото)

В семье спортсмена пополнение

Украинский футболист, вратарь национальной сборной и испанского "Реал Мадрид" Андрей Лунин впервые стал отцом.

Об этом Лунин сообщил в сториз в своем Инстаграм.

На обнародованном фото спортсмен показал руку ребенка и добавил смайлик в виде сердца.

По данным пресс-службы сборной Украины по футболу, у голкипера родился мальчик.

"Андрей Лунин, сегодня стал отцом! Жена Анастасия подарила голкиперу сына-первенца! Команда тепло поздравила семью Луниных во внутренней мессенджер-группе: Андрей должен присоединиться к партнерам по сборной после финала Лиги чемпионов", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко выиграл вместе с командой чемпионат Англии по футболу 2021/22. После победы его товарищи по команде провели акцию в поддержку Украины, чем растрогали футболиста до слез.

После этого Зинченко рассказал, что хотел бы привезти кубок АПЛ на родину.