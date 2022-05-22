Зинченко сместил Тимощука с трона и напомнил миру об агрессии россии (видео)

"Зина" — самый титулованный украинский футболист в Европе

В воскресенье, 22 мая, на 88-й день полномасштабного вторжения рф украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко выиграл чемпионат Англии. После победы Александр напомнил миру о войне в Украине.

Об этом сообщает SkySports.

Александр отметил, что этот период (после начала войны) стал для него самым сложным в жизни, также футболист надеется привезти кубок АПЛ в Украину.

"Это незабываемые эмоции для меня, для всех украинцев, которые в настоящее время страдают из-за российской агрессии в моей стране. Я очень горжусь тем, что я украинец. Я хотел бы однажды привезти этот кубок в Украину, потому что украинцы этого заслуживают. Поддержка команды? Это значит для меня все. Я хочу умереть за этих людей, за поддержку. Очень ценю то, что они сделали для меня в этот период, который был самым трудным в моей жизни. Я никогда этого не забуду", — заявил Зинченко.

Отметим, Александр выиграл уже 10 трофеев в европейском футболе (4 титула АПЛ, Кубок Англии, 4 Кубка футбольной лиги, Суперкубок Англии). Таким образом, он стал самым титулованным украинским футболистом в Европе, опередив предателя Украины Анатолия Тимощука (9 трофеев).

Ранее сообщалось, что в сезоне 2021/22 был определен первый победитель еврокубка.

Напомним, тренер сборной Украины опозорился на пресс-конференции.