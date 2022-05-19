Победитель Лиги Европы определился в футбольной лотерее

В Лиге Европы определился обладатель кубка

В среду, 18 мая, состоялся первый финал еврокубка 2021/22. В решающем матче Лиги Европы, который состоялся в Севилье (Испания) на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" немецкий "Айнтрахт" и шотландский "Рейнджерс" сыграли вничью 1:1, а в серии пенальти более удачливыми оказались немцы — 5:4.

Команды осторожно провели первый тайм, фактически без опасных моментов. А во втором тайме, на 57-й минуте, ошибка защитников немецкого коллектива привела к голу нигерийского форварда "Рейнджерс" Джо Арибо. Джо в ближнем бою переиграл кипера Кевина Траппа. На 69-й минуте "Айнтрахт", который усилил давление, усилиями колумбийского форварда Рафаэла Борре сравнял счет и перевел игру в овертайм.

В серии пенальти за "Рейнджерс" не реализовал пенальти Арон Рэмзи. "Айнтрахт" победил в финале Кубка УЕФА/ЛЕ во второй раз. Ранее немецкий коллектив побеждал в еврокубке в 1980 году. "Айнтрахт" в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов!

Полный видеообзор встречи^ (полное видео матча доступно на megogo).

Путь к финалу:

"Айнтрахт" вышел в плей-офф ЛЕ с первого места в группе, где ему противостояли "Олимпиакос", "Фенербахче" и "Антверпен". В первом раунде плей-офф немцы одолели "Бетис" (2:1, 1:1), в четвертьфинале — "Барселону" (1:1, 2:3), а в 1/2 финала — "Вест Хэм" (2:1, 1:0).

"Рейнджерс" занял 2-е место в группе, где выступал с "Лионом", "Спартой" и "Брондбю". В стыковом раунде шотландцы прошли "Боруссию" Д (2:2, 4:2). В 1/8 финала "Рейнджерс" выбил "Црвену Звезду" (2:1, 0:3), в 1/4 финала — "Брагу" (3:1, 0:1), а в полуфинале — РБ Лейпциг (3:1, 0:1).

Отметим, финал Лиги конференций "Рома" — "Фейеноорд" состоится 25 мая, а финал ЛЧ "Ливерпуль" — "Реал" — 28 мая.

Ранее сообщалось, что 18 мая сборная Украины провела третий спарринг в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2022.

Напомним, украинские дефлимпийцы выиграли футбольный турнир на Играх-2022.