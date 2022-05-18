Сборная Украины не сумела победить хорватов (видео)

"Желто-синие" впервые не победили в 2022 году

В среду, 18 мая, на 84-й день полномасштабного вторжения рф сборная Украины провела третий спарринг в рамках майского сбора. "Желто-синие" и хорватская "Риека" сыграли вничью — 1:1.

Подопечные Александра Петракова в Риеке (Хорватия) на стадионе "Руевица" вышли вперед на 24-й минуте усилиями главного "джокера" "Динамо" Дениса Гармаша. Однако спустя 13 минут швейцарский форвард хозяев Йосип Дрмич сравнял счет. Обе команды не форсировали события во встрече, которая завершилась ничьей.

Видеообзор матча "Риека" — Украина будет доступен здесь позднее.

Добавим, что в чемпионате Хорватии "Риека" после 35-и туров идет на 4-м месте, лидирует в первенства "Динамо" (Загреб).

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Напомним, вчера, 17 мая, сборная Украины победила итальянский "Эмполи" (1:3). А в первом матче майского сбора "Желто-синие" расправились с "Боруссией" М (1:2). Напомним, уже 1 июня наша команда сыграет важный поединок с Шотландией в рамках полуфинального раунда отбора на ЧМ-2022. Победитель выйдет в финал квалификации, где соперника ожидает Уэльс. Команда, которая выиграет финал отбора, получит путевку на чемпионат мира по футболу. К слову, уже известны составы групп. Мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.