Переможець Ліги Європи визначився у футбольній лотереї

У Лізі Європи визначився володар кубка

У середу, 18 травня, відбувся перший фінал єврокубку 2021/22. У вирішальному матчі Ліги Європи, який відбувся у Севільї (Іспанія) на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" німецький "Айнтрахт" та шотландський "Рейнджерс" зіграли внічию 1:1, а в серії пенальті удача посміхнулася німцям — 5:4.

Команди обережно провели перший тайм фактично без небезпечних моментів. А у другому таймі, на 57-й хвилині, помилка захисників німецького колективу призвела до голу нігерійського форварда "Рейнджерс" Джо Арібо. Джо у ближньому бою переграв кіпера Кевіна Траппа. На 69-й хвилині "Айнтрахт", який посилив тиск, зусиллями колумбійського форварда Рафаела Борре зрівняв рахунок та перевів гру в овертайм.

У серії пенальті за "Рейнджерс" не реалізував пенальті Арон Ремзі. "Айнтрахт" переміг у фіналі Кубка УЄФА/ЛЄ вдруге. Раніше німецький колектив перемагав у єврокубку в 1980 році. "Айнтрахт" наступного сезону зіграє у Лізі чемпіонів!

Повний відеоогляд зустрічі (повне відео матчу доступне на megogo).

Шлях до фіналу:

"Айнтрахт" вийшов у плей-офф ЛЕ з першого місця у групі, де йому протистояли "Олімпіакос", "Фенербахче" та "Антверпен". У першому раунді плей-офф німці здолали "Бетіс" (2:1, 1:1), у чвертьфіналі — "Барселону" (1:1, 2:3), а в 1/2 фіналу — "Вест Гем" (2 :1, 1:0).

"Рейнджерс" посів 2-е місце у групі, де виступав із "Ліоном", "Спартою" та "Брондбю". У стиковому раунді шотландці пройшли "Борусію" Д (2:2, 4:2). У 1/8 фіналу "Рейнджерс" вибив "Црвену Звєзду" (2:1, 0:3), у 1/4 фіналу — "Брагу" (3:1, 0:1), а у півфіналі — РБ Лейпциг (3 :1, 0:1).

Зазначимо, фінал Ліги конференцій "Рома" — "Фейєнорд" відбудеться 25 травня, а фінал ЛЧ "Ліверпуль" — "Реал" — 28 травня.

Раніше повідомлялося, що 18 травня збірна України провела третій спаринг у рамках підготовки до відбору на ЧС-2022.

Нагадаємо, українські дефлімпійці виграли футбольний турнір на Іграх-2022.