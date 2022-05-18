Збірна України не зуміла перемогти хорватів (відео)

"Жовто-сині" вперше не перемогли у 2022 році

У середу, 18 травня, на 84-й день повномасштабного вторгнення рф збірна України провела третій спаринг у рамках травневого збору. "Жовто-сині" та хорватська "Рієка" зіграли внічию — 1:1.

Підопічні Олександра Петракова у Рієці (Хорватія) на стадіоні "Руевиця" вийшли вперед на 24-й хвилині зусиллями головного "джокера" "Динамо" Дениса Гармаша. Проте за 13 хвилин швейцарський форвард господарів Йосип Дрміч зрівняв рахунок. Обидві команди не форсували події у зустрічі, яка завершилася нічиєю.

Відеоогляд матчу "Рієка" — Україна буде доступний тут пізніше.

Додамо, що в чемпіонаті Хорватії "Рієка" після 35 турів йде на 4-му місці, лідирує у першості "Динамо" (Загреб).

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Нагадаємо, вчора, 17 травня, збірна України перемогла італійський "Емполі" (1:3). А у першому матчі травневого збору "Жовто-сині" розправилися з "Боруссією" М (1:2). Нагадаємо, вже 1 червня наша команда зіграє важливий поєдинок із Шотландією у рамках півфінального раунду відбору на ЧС-2022. Переможець вийде у фінал кваліфікації, де на суперника чекає Уельс. Команда, яка виграє фінал відбору, отримає путівку на чемпіонату світу з футболу. До речі, вже відомі склади груп. Мундіаль пройде у Катарі з 21 листопада по 18 грудня.