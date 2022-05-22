"Ман Сити" поддержал Украину после победы в АПЛ, Зинченко растрогали до слез (видео)

Кубок АПЛ украсили украинским флагом

В воскресенье, 22 мая, на 88-й день войны в Украине футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко выиграл вместе с командой чемпионат Англии по футболу 2021/22. После победы футболисты МС провели акцию в поддержку Украины.

Зинченко помог МС стать чемпионами Англии, выйдя на замену в игре 38-го тура АПЛ с "Астон Виллой". "Зина" сделал результативную передачу в поединке при счете 1:2 в пользу бирмингемцев. В итоге "Ман Сити" добыл волевую победу со счетом 3:2, которая обеспечила "Горожанам" первое место в турнирной таблице АПЛ.

Футболисты "Манчестер Сити" после победы в чемпионате Англии напомнили миру о войне в Украине, чем сильно растрогали своего коллегу. Партнеры Александра по команде украсили кубок АПЛ желто-синим флагом. Зинченко под аплодисменты болельщиков не сдержал эмоций и заплакал. К слову, "Зина" четырежды выигрывал с "Ман Сити" первенство Англии.

Ранее сообщалось, что сборная Украины не сумел обыграть скромный хорватский клуб.

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