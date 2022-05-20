"Будни сверхдержавы": У россии отобрали грандиозное спортивное событие

Страна-агрессор не может принимать международные турниры

В пятницу, 20 мая, на 86-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что УЕФА отберет у россии право на проведение Суперкубка Европы-2023.

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, УЕФА уже ищет альтернативное место для проведения игры. Изначально Суперкубок Европы должен был пройти в Казани на "Ак Барс Арене". Добавим, что Санкт-Петербург недавно потерял право стать хозяином финала Лиги чемпионов 2021/22. Решающий матч ЛЧ состоится в Париже.

Суперкубок Европы-2023 — матч, в котором встретятся победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2022/2023. Ожидается, что игра состоится в августе 2023 года. Примечательно, что "Ак Барс Арена" должна была стать первым российским стадионом, на котором состоится Суперкубок УЕФА.

В сети отметили, что данное решение не является неожиданностью, ведь из-за полномасштабного вторжения в Украину россия находится в международной изоляции.

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