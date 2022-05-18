"Запад должен извиниться, дон": Кадырова высмеяли в сети после выступления на просветительском форуме

У Кадырова спросили, что делать российским спортсменам

В среду, 18 мая, на 84-й день полномасштабного вторжения рф глава Чечни Рамзан Кадыров стал спикером на просветительском марафоне "Новые горизонты" российского общества "Знание".

На мероприятии Кадыров прокомментировал международную изоляцию рф в спорте, передает Р-Спорт.

Кадыров сравнил себя с российскими спортсменами, ведь против него ввели санкции. Рамзан считает, что Запад сделал это из-за страха. Глава Чечни добавил, что вскоре ситуация в мире измениться и с россии снимут все санкции, а пока он предлагает спортсменам соревноваться внутри рф между регионами.

"Спортсменов боятся, их не пускают. У спортсменов интерес – поднять флаг россии. Думаю, что есть у нас регионы, которые с нами дружат. С ними можно проводить соревнования. Жить дальше, пока не докажем всему миру, что мы правы, что нас невозможно сломить и поставить на колени. Это будет в ближайшем будущем. Они должны признать, извиниться и снять все санкции против России и против всех. Это обязательно будет", – заявил Кадыров.

В сети высмеяли ситуацию, что Кадыров выступает на просветительском марафоне.

В сети высмеяли выступление Кадырова на просветительском марафоне

Ранее сообщалось, что Кадыров объявил о захвате поселения, которое 8 лет находилось под оккупацией рф.

Напомним, президент рф владимир путин сделал личного палача Кадырова "героем россии".