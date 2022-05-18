"Захід повинен вибачитись, дон": Кадирова висміяли в мережі після виступу на просвітницькому форумі

У Кадирова запитали, що робити російським спортсменам

У середу, 18 травня, на 84-й день повномасштабного вторгнення рф глава Чечні Рамзан Кадиров став спікером на просвітницькому марафоні "Нові горизонти" російського товариства "Знання".

На заході Кадиров прокоментував міжнародну ізоляцію росії у спорті, передає Р-Спорт.

Кадиров порівняв себе з російськими спортсменами, адже проти нього запровадили санкції. Рамзан вважає, що Захід зробив це через страх. Глава Чечні додав, що незабаром ситуація у світі зміниться і з росії знімуть усі санкції, а поки він пропонує спортсменам змагатися всередині рф між регіонами.

"Спортсменів бояться, їх не пускають. У спортсменів інтерес – підняти прапор росії. Думаю, що є у нас регіони, які з нами товаришують. З ними можна проводити змагання. Жити далі, доки не доведемо всьому світу, що ми маємо рацію, що нас неможливо зломити й поставити на коліна. Це буде в найближчому майбутньому. Вони повинні визнати, вибачитися та зняти всі санкції проти росії та проти всіх. Це обов’язково буде", — заявив Кадиров.

У мережі висміяли ситуацію, що Кадиров виступає на просвітницькому марафоні.

У мережі висміяли виступ Кадирова на просвітницькому марафоні

Раніше повідомлялося, що Кадиров оголосив про захоплення поселення, яке 8 років перебувало під окупацією росії.

Нагадаємо, президент росії володимир путін зробив особистого ката Кадирова "героєм Росії".