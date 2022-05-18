Укр

"Эффект путина": в сети высмеяли еще один "геостратегический успех" президента рф

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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владимир путин Новость обновлена 18 мая 2022, 17:46
владимир путин

Россияне начали замечать "прорывы" путина все чаще и чаще

В среду, 18 мая, на 84-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила сборные рф и Беларуси от участия в ближайших турнирах.

Об этом сообщает официальный сайт ФИБА.

Исполнительный комитет ФИБА принял следующее решение:

  • Официальные турниры ФИБА не должны проводиться в России или Беларуси до дальнейшего уведомления.
  • Сборные России и Беларуси должны быть отстранены от участия в следующих международных соревнованиях ФИБА: квалификация мужского чемпионата мира-2023, женский чемпионат мира-2022 и женский чемпионат мира-2022 U17.
  • Российские и белорусские сборные по баскетболу 3х3 также отстранены от всех ближайших международных турниров.

В сети высмеяли "геостратегический успех" российских властей, а один из пользователей отметил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований является "эффектом путина".

В сети высмеяли путина из-за решения ФИБА по россии
В сети высмеяли путина из-за решения ФИБА по россии

Напомним, баскетбольная Евролига аннулировала результаты российских команд в сезоне 2021/22, а также отстранила клубы из рф до конца сезона.

Ранее сообщалось, что сербские баскетболисты попали в скандал из-за флага Украины.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин