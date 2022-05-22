Зінченко змістив Тимощука з трону та нагадав світові про агресію росії (відео)

"Зіна" — найтитулованіший український футболіст у Європі

У неділю, 22 травня, на 88-й день повномасштабного вторгнення рф український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко виграв чемпіонат Англії. Після перемоги Олександр нагадав світові про війну в Україні.

Про це повідомляє SkySports.

Олександр зазначив, що цей період (після початку війни) став для нього найскладнішим у житті, також футболіст сподівається привезти кубок АПЛ до України.

"Це незабутні емоції для мене, для всіх українців, які нині страждають через російську агресію в моїй країні. Я дуже пишаюся тим, що я українець. Я хотів би якось привезти цей кубок в Україну, тому що українці на це заслуговують. Підтримка команди? Це означає для мене все. Я хочу померти за цих людей, за підтримку. Дуже ціную те, що вони зробили для мене в цей період, який був найважчим у моєму житті. Я ніколи цього не забуду", — заявив Зінченко.

Зазначимо, Олександр виграв уже 10 трофеїв у європейському футболі (4 титули АПЛ, Кубок Англії, 4 Кубки футбольної ліги, Суперкубок Англії). Таким чином, він став найтитулованішим українським футболістом у Європі, випередивши зрадника України Анатолія Тимощука (9 трофеїв).

Раніше повідомлялося, що в сезоні 2021/22 було визначено першого переможця єврокубка.

Нагадаємо, тренер збірної України зганьбився на пресконференції.