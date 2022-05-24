"Український отаман" загинув на війні, захищаючи батьківщину від окупантів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 245
Боксер воював на сході України
На війні проти російських окупантів загинув український боксер Олег Прудкий.
Про це повідомив президент Федерації боксу Черкащини Сергій Тищенко у Instagram.
За інформацією джерела, боксер загинув на сході України. Поліція Черкаської області у Facebook повідомила, що спортсмен помер 22 травня, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Тищенко був поліцейським відділу проведення спеціальних операцій управління "КОРД" Головного управління Національної поліції. У спортсмена залишилася дружина та дві доньки.
"Дуже важко сприймати такі новини щодня – непоправна втрата для нашої боксерської родини. Висловлюю щирі співчуття сім’ї боксера. Клята війна, забирає найкращих синів України! Вічна пам’ять, спочивай зі світом друг! Герої не вмирають!" — написав Тищенко.
Олег був дворазовим чемпіоном України у ваговій категорії до 60 кг та майстром спорту міжнародного класу. Також Прудкий запам’ятався виступами на напівпрофесійному рівні за команду "Українські отамани". Олег перемагав у WSB представника "Британських левових сердець".
Нагадаємо, у боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу.
Раніше повідомлялося, що на війні окупанти вбили українського боксера-морпіха.