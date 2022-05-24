"Український отаман" загинув на війні, захищаючи батьківщину від окупантів

Боксер воював на сході України

На війні проти російських окупантів загинув український боксер Олег Прудкий.

Про це повідомив президент Федерації боксу Черкащини Сергій Тищенко у Instagram.

За інформацією джерела, боксер загинув на сході України. Поліція Черкаської області у Facebook повідомила, що спортсмен помер 22 травня, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Тищенко був поліцейським відділу проведення спеціальних операцій управління "КОРД" Головного управління Національної поліції. У спортсмена залишилася дружина та дві доньки.

"Дуже важко сприймати такі новини щодня – непоправна втрата для нашої боксерської родини. Висловлюю щирі співчуття сім’ї боксера. Клята війна, забирає найкращих синів України! Вічна пам’ять, спочивай зі світом друг! Герої не вмирають!" — написав Тищенко.

Олег був дворазовим чемпіоном України у ваговій категорії до 60 кг та майстром спорту міжнародного класу. Також Прудкий запам’ятався виступами на напівпрофесійному рівні за команду "Українські отамани". Олег перемагав у WSB представника "Британських левових сердець".

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Нагадаємо, у боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу.

Раніше повідомлялося, що на війні окупанти вбили українського боксера-морпіха.