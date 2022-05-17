У бою з окупантами загинув боксер-морпіх

Спортсмен розповідав, що не боїться смерті

У вівторок, 17 травня, на 83-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо про загибель на війні українського боксера Віктора Понятенка.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України на сторінці у Facebook.

За інформацією джерела, боксер, який служив у морській піхоті, загинув у бою 15 травня. Понятенко на прізвисько "Рудий" народився у Запоріжжі. З 8 років він почав займатися боксом, в якому досяг чимало успіхів. Віктор провів 120 боїв, у яких здобув близько ста перемог. Також він був учасником ліги кулачних боїв Lucky Punch.

"Віктор вважав, що участь у бойових діях загартовує характер і готує до виконання будь-яких завдань, навіть із загрозою для життя. Мав татуювання з мертвим вікінгом і скандинавським богом війни Одіном і говорив, що смерть не страшить його. На жаль, відважного українського воїна не оминула ворожа куля…" – повідомили у Міністерстві.

У 2021 році боксер розповідав, що його девіз у житті: "Тільки позитив і жодного негативу!"

Раніше повідомлялося, що під час оборони Азовсталі загинув боксер із Києва. А в Маріуполі не стало місцевої легенди боксу.