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Під час оборони Азовсталі загинув боксер-чемпіон

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Артем Моша Новина оновлена 11 травня 2022, 17:41
Артем Моша

Герой захищав Україну до останнього

У середу, 11 травня, на 77-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо про смерть боксера Артема Моші, який захищав Маріуполь.

Про це повідомляє Київська федерація боксу на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що він загинув 8 травня під час оборони Азовсталі. Моша був чемпіоном Києва з боксу.

"Земля пухом нашому хлопцю. Він по-справжньому любив свою батьківщину. Співчуття рідним та близьким Артема. Пам’ятаємо тебе всією боксерською сім’єю!", — повідомили у пресслужбі федерації.

Підтвердила смерть Артема також його мати Ірина Єгорченко.

"Він пішов у вічність і перебуває у вічних обителях. Божі руки — це єдине місце, куди я можу відпустити свого сина. Він загинув гідно, захищаючи Україну. Бог забрав його додому. Спасибі всім, хто стояв поруч, молився, постився, бився. Останнє листування з ним і фото мого героя. Ти був дуже хорошим сином. Побачимося, синку, на небесах. Мама, яка любить і чекає зустрічі. Ми побачимося. Дякую за мирне небо", — написала жінка.

Раніше захисники "Азовсталі" пояснили, що потрібно для їхнього порятунку з оточеного Маріуполя.

Нагадаємо, гарнізон Маріуполя "робить неможливе". У мережі показали відео боїв на Азовсталі.

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#Азовсталь #Маріуполь
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