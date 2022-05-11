Війна – день 77: ЗСУ наступають на Харківщині та тримають оборону на інших рубежах

Оперативно про головне за 11 травня

Війна українського народу за свою свободу та незалежність триває вже 77 днів. Незважаючи на постійні ракетні обстріли мирних міст України і атаки російської армії, українським захисникам вдається стримувати натиск ворога, а на деяких напрямках навіть переходити в контрнаступ і звільняти окуповані росіянами населені пункти , проте росіяни, що відступають, намагаються знищити все, що можуть. У той час як росія кидає на забій ненавчених "мобілізованих" жителів ОРДЛО, бійці ЗСУ вже краще оснащені, навчені та озброюються важким озброєнням від союзників. Українська авіація та артилерія потужними ударами знищують окупантів цілими колонами. Проте натиск росіян все ще сильний і досі на фронтах залишається багато критичних точок: складна ситуація на Донбасі, ще важчою є ситуація на обложеному заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 11 травня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У Пентагоні повідомили, що 89 із 90 обіцяних гаубиць М-777 вже були передані Україні разом із снарядами.

00:00 Американські сенатори Ліндсі Грем (Республіканська партія) та Річард Блюменталь (Демократична партія) незабаром представлять резолюцію із закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати росію державою-спонсором тероризму, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нагадаємо, що інформація про події в Україні за 8 травня доступна у трансляції: "Війна – день 74: окупанти не мають успіхів на фронтах і в помсту обстрілюють мирні міста".

Ознайомитися з новинами за 9 травня можна у матеріалі: "Війна – день 75: ЗСУ перейшли у контрнаступ на Запоріжжі, а росіяни бомблять українські міста".

А про ситуацію в країні за 10 травня можна прочитати у новині: "Війна – день 76: війська путіна з розлюченістю атакують і б’ють українськими містами, але програють війну".