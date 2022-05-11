ЗСУ йдуть уперед на одному з напрямків: свіжа карта боїв в Україні

ЗСУ дають бій армії рф на всіх напрямках.

У середу, 11 травня, на 77-й день повномасштабного вторгнення рф британська розвідка показала свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася у порівнянні з 10 травня.

Карта боїв в Україні за 11 травня

Карта боїв в Україні за 10 травня

За даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захопленню населених пунктів Лиман та Сєверодонецьк. Ворог не припиняє штурмових дій на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямах за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

У Маріуполі ворог блокує наші підрозділи у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків ведуться штурмові дії. Ворог завдає ракетно-бомбових ударів.

На Южнобузькому та Таврійському напрямах підрозділи супротивника намагаються покращити своє тактичне становище. На Миколаївському напрямку ворог продовжує обстрілювати позиції захисників та захисниць України.

У Генштабі також доповіли, що окупанти розпочали оборону на Харківському та Ізюмському напрямках. ЗСУ на Харківщині мають певний успіх. На цьому наголосив Олексій Громов, бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України під час брифінгу.

"Найгарячіша ситуація відбувається на Лиманському напрямку. У районі Харкова противник після невдалого штурму перейшов до оборони. На Харківському напрямку ВСУ мають певний успіх і звільняють населені пункти. На Ізюмському напрямку ворог теж перейшов до оборони й веде стримуючі дії", — заявив Громов.

Раніше український професор-піхотинець розповів, що його здивувало на Донбасі.

Нагадаємо, британська розвідка потролила росіян через успіхи ЗСУ на острові Зміїний.