Професор-піхотинець з популярного фото розповів, що його вразило на Донбасі
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Викладач УжНУ зараз воює на найнебезпечнішій ділянці, яка систематично піддається обстрілам окупантів
Професор ужгородського національного університету, а тепер і боєць 101-ї Закарпатської бригади тероборони Федір Шандор поділився своїм здивуванням щодо гостинного мирного, а головне україномовного населення у селах Донбасу.
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Про це викладач-піхотинець, який до повномасштабного вторгнення росії не мав жодного бойового досвіду і останніми днями став справжньою зіркою соцмереж, розповів у своєму інтерв'ю для "Censor.net".
За словами ужгородця, їх бригада зараз воює на одному з найгарячіших напрямків, де ведуться бойові дії з росіянами — "Ізюм-Словянськ" і в кожному селі, де вони б не знаходились, мирні жителі спілкуються українською мовою.
"Ми вже поміняли 4-те село, а всюди говорять українською мовою. І це навіть для мене було дуже дивним. Бо ж казали, що тут говорять російською, а я ще жодного не зустрів, хто говорить нею. І це не маленькі села, а великі", — розповів професор.
Він відзначив, що навіть попри те, що люди дуже сильно налякані війною, вони все одно залишилися гостинними та дружніми.
"На 90% люди такі як усюди, ясно що налякані війною, але як тільки ми прийшли, одразу стали пригощати. І хоча нам заборонено брати їжу, бо всяке може бути, одразу покажуть, де вода, де що взяти. Дуже дружні", — підсумував Шандор.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що мережу вразило фото професора Ужгородського національного університету Федіра Шандора, який в окопах під обстрілами читає лекції своїм студентам.
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